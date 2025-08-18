Дроны, ракеты, перехватчики: правительство назвало приоритеты для оборонных IT-технологий

Украина активно расширяет производство военных технологий и запускает грантовые программы для поддержки разработчиков. Приоритетными направлениями являются производство взрывчатых веществ, дроны с высоким уровнем автоматизации и другие технологии поражения врага и логистики.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказали первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль во время выступления на презентации Программы действий правительства.

"Запускаются грантовые программы для поддержки разработчиков и производителей. В приоритете это заводы по производству взрывчатых веществ, это дроны с высоким уровнем автоматизации. Все, что связано с впечатлением врага и логистики, потому что изменилась ситуация на поле боя", - пояснил Федоров.

Также он отметил, что запускаются грантовые программы для производителей баллистики, крылатых ракет и перехватчиков.

"Мы уже профинансировали около 20 продуктов по этой программе. Вы видите сейчас новости, появляющиеся те или иные ракеты. В том числе многие из них получают гранты. На следующей неделе мы запустим новую грантовую программу. Это будут и крылатые ракеты, и баллистические, и малой дальности, которые можно использовать для ПВО", - заявил Федоров.

Михаил Федоров. Фото: Юлия Свириденко/Facebook

Федоров также отметил, что тестирование оборонных продуктов в Украине со стороны партнеров в НАТО имеет "невероятный запрос". По его словам, уже 50 продуктов "готовится прийти в Украину" – и это позволило бы "больше интегрироваться с нашими партнерами".

Он добавил, что в ближайшее время правительство проведет закрытую встречу со всей индустрией, чтобы обсудить приоритеты. Это поможет производителям понять, на чем сосредотачиваются усилия, поскольку правительство "кристаллизовало" свое общее со стратегией и изменения, которые будут реализованы в ближайшее время.

Шмыгаль в свою очередь отметил, что в мире наблюдается значительный дефицит взрывчатых веществ и военной химии, поэтому Украина видит возможность стать одним из лидеров на мировом рынке.

Украина также предоставляет приоритет дальнобойному оружию с лазерной наводкой. В частности, речь идет о системах с лазерной наводкой и разведывательных дронах с соответствующими технологиями. Правительство ожидает предложений от бизнеса и научных работников.

Еще одно приоритетное направление – технологии с использованием ИИ, которые могут помочь перехватывать дроны с искусственным интеллектом, добавил министр обороны.

Напомним, более 300 компаний, работающих в сфере оборонных технологий, присоединились к “Дія.City”. Среди них есть как украинские, так и международные разработчики, занимающиеся созданием технологий для разминирования, автоматизации дронов и подготовки военных операторов.