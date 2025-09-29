Зеленский призвал Европу инвестировать в производство дронов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время Варшавского форума безопасности призвал европейских партнеров присоединяться к производству дронов в Украине, в частности дронов-перехватчиков, отметив стратегическое значение этой технологии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Укринформ.

Инвестиции в украинские дроны

По словам Зеленского, у Украины сегодня есть дроны-перехватчики — технология, которая является своеобразным ноу-хау. Он отметил, что через три месяца Россия может получить подобные системы, что создает риск отставания Европы в производстве и использовании таких технологий.

Перехват дронов является ключевым для защиты воздушного пространства и противодействия любым воздушным угрозам. Украинский президент подчеркнул, что для развития этой отрасли необходимо дополнительное финансирование и международное сотрудничество.

"Сегодня Украина имеет дроны-перехватчики, и это своеобразное ноу-хау. Но поверьте, за три месяца у России все это будет. На это указывает ход этой войны. Но если Россия это получит, это не означает автоматически, что и Европа получит это немедленно", - отметил Зеленский.

Напомним, производство оборонной продукции Украины выросло в 35 раз. Чтобы обеспечить ВСУ оружием для уничтожения врага, украинские предприниматели сами взялись за его создание.

Также Украина активно расширяет производство военных технологий и запускает грантовые программы для поддержки разработчиков. Приоритетными направлениями являются производство взрывчатых веществ, дроны с высоким уровнем автоматизации и другие технологии поражения врага и логистики.