Зеленський закликав Європу інвестувати у виробництво дронів в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час Варшавського безпекового форуму закликав європейських партнерів долучатися до виробництва дронів в Україні, зокрема дронів-перехоплювачів, наголосивши на стратегічному значенні цієї технології.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Укрінформу.

Інвестиції в українські дрони

За словами Зеленського, Україна сьогодні має дрони-перехоплювачі — технологію, яка є своєрідним ноу-хау. Він зазначив, що через три місяці Росія може отримати подібні системи, а це створює ризик відставання Європи у виробництві та використанні таких технологій.

Перехоплення дронів є ключовим для захисту повітряного простору та протидії будь-яким повітряним загрозам. Український президент підкреслив, що для розвитку цієї галузі необхідне додаткове фінансування та міжнародна співпраця.

"Сьогодні Україна має дрони-перехоплювачі, і це своєрідне ноу-хау. Але повірте, за три місяці Росія все це матиме. На це вказує хід цієї війни. Але якщо Росія це отримає, це не означає автоматично, що й Європа отримає це негайно", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, виробництво оборонної продукції України зросло у 35 разів. Щоб забезпечити ЗСУ зброєю для знищення ворога, українські підприємці самі взялися за її створення.

Також Україна активно розширює виробництво військових технологій та запускає грантові програми для підтримки розробників. Пріоритетними напрямками є виробництво вибухових речовин, дрони з високим рівнем автоматизації та інші технології для ураження ворога та логістики.