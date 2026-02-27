Запланована подія 2

Британско-украинская Trypillian представила два ударных дрона

Trypillian
Trypillian представила два ударных дрона

Британско-украинская компания Trypillian вывела на рынок две новые ударные беспилотные системы Voron-10 и Bomber-15.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Defender Media.

Voron-10 – коптерный FPV-дрон, предназначенный для поражения бронетехники, живой силы и средств РЭБ на тактической глубине. Радиус действия составляет 20-25 км, полезная нагрузка - от 1,5 до 3 кг.

Обе платформы созданы с учетом реального боевого опыта Украины и британских стандартов контроля качества, а их ключевая особенность – способность работать в условиях активного радиоэлектронного подавления и обслуживаться непосредственно на позициях.

Модульная конструкция позволяет ремонтировать дрон в полевых условиях без возврата на базу.

Bomber-15 нацелен на поражение целей на расстоянии до 65 км и может нести груз до 6 кг. Платформа рассчитана на задачи, требующие большей дальности и мощности, чем способен обеспечить тактический FPV.

Цены на обе дроны компания не вскрывает.

Стартап Trypillian, основанный ветеранами и военными экспертами, также стал резидентом "Дія.City" и привлек $5 млн инвестиций на развитие проекта.

Автор:
Татьяна Гойденко