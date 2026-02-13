Україна отримає 10 тис. ударних дронів з німецько-української лінії у 2026 році — Зеленський

На першому німецько-українському спільному підприємстві вже виготовили перший ударний дрон для української армії. До кінця року планується передати Україні 10 тисяч дронів із цього підприємства.

Як пише Delo.ua, про це інформує президент України Володимир Зеленський.

Українська технологія дронів в Європі

"Сьогодні ми на першому німецько-українському спільному підприємстві, яке вже виробляє дрони для української армії. Сьогодні я прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон. Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника", - написав він.

Це сучасна українська технологія, перевірена в бою та оснащена штучним інтелектом для нанесення ударів, розвідки та захисту військових. У 2026 році планується передати Україні 10 тисяч таких дронів, що значно посилить обороноздатність країни.

Відкриття цієї лінії стало першим результатом масштабної програми створення спільних виробництв українських дронів у Європі. До кінця року планується запустити ще десять подібних підприємств.

Президент України подякував канцлеру Фрідріху Мерцу, уряду Німеччини, міністру оборони Борису Пісторіусу та німецькому народу за підтримку та зазначив, що Україна готова ділитися досвідом, який здобула під час захисту своєї країни.

Україна відкриває експорт зброї

На початку лютого Зеленський повідомив, що Україна розпочинає експорт власних оборонних технологій. У Європі у 2026 році працюватимуть 10 експортних центрів, а перший український дрон на німецькому виробництві буде готовий уже в середині лютого.

Президент зауважував, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї, що дозволить залучити кошти, необхідні для закупівлі дефіцитних дронів, які наразі потрібні на фронті.

Ще в кінці жовтня Зеленський доручив уряду запустити програму контрольованого експорту зброї вітчизняного виробництва.

Зеленський підкреслив, що Україна відкриває експорт зброї, щоб продемонструвати партнерам сучасні та надійні системи, перевірені в реальних умовах війни.

Президент заявляв, що Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дронів.

Україна планувала відкрити перші представницькі офіси оборонної промисловості у Берліні та Копенгагені, також планується відкриття офісів у США та країнах Глобального Півдня.