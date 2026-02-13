Украина получит 10 тыс. ударных дронов с немецко-украинской линии в 2026 году - Зеленский

На первом немецко-украинском совместном предприятии изготовили первый ударный дрон для украинской армии. До конца года планируется передать Украине 10 тысяч дронов с этого предприятия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует президент Украины Владимир Зеленский.

Украинская технология дронов в Европе

"Сегодня мы на первом немецко-украинском совместном предприятии, уже производящем дроны для украинской армии. Сегодня я принял первый совместно изготовленный ударный дрон. Мы увидели производственную линию и первый полет беспилотника", - написал он.

Это современная украинская технология, проверенная в бою и оснащенная искусственным интеллектом для ударов, разведки и защиты военных. В 2026 году планируется передать Украине 10 тысяч таких дронов, что значительно усилит обороноспособность страны.

Открытие этой линии стало первым результатом масштабной программы создания совместных производств украинских дронов в Европе. До конца года планируется запустить еще десять подобных предприятий.

Президент Украины поблагодарил канцлера Фридриха Мерца, правительство Германии, министра обороны Бориса Писториуса и немецкого народа за поддержку и отметил, что Украина готова делиться опытом, который получила во время защиты своей страны.

Украина открывает экспорт оружия

В начале февраля Зеленский сообщил, что Украина начинает экспорт собственных оборонных технологий. В Европе в 2026 году будут работать 10 экспортных центров, а первый украинский дрон на немецком производстве будет готов уже в середине февраля.

Президент замечал, что Украина будет осуществлять управляемый экспорт некоторого оружия, что позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.

Еще в конце октября Зеленский поручил правительству запустить программу контролируемого экспорта оружия отечественного производства.

Зеленский подчеркнул, что Украина открывает экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам современные и надежные системы, проверенные в реальных условиях войны.

Президент заявлял, что у Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.

Украина планировала открыть первые представительные офисы оборонной промышленности в Берлине и Копенгагене также планируется открытие офисов в США и странах Глобального Юга.