Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина получит 10 тыс. ударных дронов с немецко-украинской линии в 2026 году - Зеленский

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

На первом немецко-украинском совместном предприятии изготовили первый ударный дрон для украинской армии. До конца года планируется передать Украине 10 тысяч дронов с этого предприятия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует президент Украины Владимир Зеленский.

Украинская технология дронов в Европе

"Сегодня мы на первом немецко-украинском совместном предприятии, уже производящем дроны для украинской армии. Сегодня я принял первый совместно изготовленный ударный дрон. Мы увидели производственную линию и первый полет беспилотника", - написал он.

Это современная украинская технология, проверенная в бою и оснащенная искусственным интеллектом для ударов, разведки и защиты военных. В 2026 году планируется передать Украине 10 тысяч таких дронов, что значительно усилит обороноспособность страны.

Открытие этой линии стало первым результатом масштабной программы создания совместных производств украинских дронов в Европе. До конца года планируется запустить еще десять подобных предприятий.

Президент Украины поблагодарил канцлера Фридриха Мерца, правительство Германии, министра обороны Бориса Писториуса и немецкого народа за поддержку и отметил, что Украина готова делиться опытом, который получила во время защиты своей страны.

Украина открывает экспорт оружия

В начале февраля Зеленский сообщил, что  Украина начинает экспорт   собственных оборонных технологий. В Европе в 2026 году будут работать 10 экспортных центров, а первый украинский дрон на немецком производстве будет готов уже в середине февраля.

Президент замечал, что Украина будет осуществлять управляемый экспорт   некоторого оружия, что позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.

Еще в конце октября Зеленский поручил правительству запустить программу контролируемого экспорта оружия отечественного производства.

Зеленский подчеркнул, что Украина открывает экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам современные и надежные системы, проверенные в реальных условиях войны.

Президент заявлял, что у Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.

Украина планировала открыть первые представительные офисы оборонной промышленности в Берлине и Копенгагене также планируется открытие офисов в США и странах Глобального Юга.

Автор:
Ольга Опенько