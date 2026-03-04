Год "Линии дронов": почти треть российских сил уничтожается с помощью БПЛА

Инициатива "Линия дронов" получила $880 млн поддержки, объединила более 1000 экипажей и только за зиму вывела из строя около 30 000 российских военных, обеспечивая технологическое преимущество Украины на фронте.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Украина усиливает фронт

Весной 2025 года в Украине стартовала инициатива "Линия дронов", начатая президентом Украины. Цель проекта – системно усилить применение беспилотных летательных аппаратов в Силах обороны, масштабировать наиболее эффективные боевые практики и создать устойчивое технологическое преимущество на фронте.

"Линия дронов" не является отдельным подразделением или разовым проектом по снабжению техники - это единственная система применения БпЛА вдоль линии боевого столкновения. За время существования инициатива стала одним из крупнейших иностранных механизмов прямого финансирования украинского оборонно-промышленного комплекса в сфере беспилотных систем.

Общий объем поддержки составляет 880 млн долларов при содействии Нидерландов. Финансирование предполагает массовые закупки FPV-дронов, ISR-систем и БпЛА-бомберов. В рамках "Линии дронов" работает более 1000 экипажей, а подразделения проекта уничтожают почти каждого четвертого российского военного на фронте. В январе-феврале этот показатель вырос до каждого третьего, а только за зиму подразделения системы вывели из строя около 30 000 окупантов.

В настоящее время в "Линию дронов" входят:

1 Отдельный Центр БПС СБС;

414 отдельная бригада ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадяра";

427 отдельная бригада беспилотных систем Раро»;

20 отдельная бригада беспилотных систем К2;

429 отдельная бригада беспилотных систем "Ахиллес";

412 отдельная бригада беспилотных систем Nemesis;

59 отдельная штурмовая бригада беспилотных систем;

9 отдельная бригада беспилотных систем;

424 отдельный батальон беспилотных систем Svarog;

411 отдельный полк беспилотных систем "Ястребы";

413 отдельный полк беспилотных систем "Рейд";

главный отдел беспилотных авиационных систем "Феникс" Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, в феврале украинские дроны-перехватчики совершили около 6,3 тыс. боевых вылетов и уничтожили более полутора тысяч российских беспилотников разных типов. В Киеве и в его окрестностях доля перехватов ударных БпЛА типа "шахед" такими средствами превысила 70%.