Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,60

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Рік "Лінії дронів": майже третина російських сил знищується за допомогою БпЛА

дрон, ЗСУ
Як "Лінія дронів" знищує кожного третього росіянина на фронті / Генеральний штаб ЗСУ

Ініціатива “Лінія дронів” отримала $880 млн підтримки, об’єднала понад 1000 екіпажів і лише за зиму вивела з ладу близько 30 000 російських військових, забезпечуючи технологічну перевагу України на фронті.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Україна підсилює фронт

Навесні 2025 року в Україні стартувала ініціатива "Лінія дронів", започаткована президентом України. Проєкт має на меті системно посилити застосування безпілотних літальних апаратів у Силах оборони, масштабувати найефективніші бойові практики та створити стійку технологічну перевагу на фронті.

"Лінія дронів" не є окремим підрозділом чи разовим проєктом із постачання техніки - це єдина система застосування БпЛА вздовж лінії бойового зіткнення. За час свого існування ініціатива стала одним із найбільших іноземних механізмів прямого фінансування українського оборонно-промислового комплексу у сфері безпілотних систем.

Загальний обсяг підтримки становить 880 млн доларів за сприяння Нідерландів. Фінансування передбачає масові закупівлі FPV-дронів, ISR-систем та БпЛА-бомберів. Наразі у межах "Лінії дронів" працює понад 1000 екіпажів, а підрозділи проєкту знищують майже кожного четвертого російського військового на фронті. У січні–лютому цей показник зріс до кожного третього, а лише за зиму підрозділи системи вивели з ладу близько 30 000 окупантів.

Наразі до "Лінії дронів" входять:

  • 1 Окремий Центр БпС СБС;
  • 414 окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра";
  • 427 окрема бригада безпілотних систем Раро»;
  • 20 окрема бригада безпілотних систем К2;
  • 429 окрема бригада безпілотних систем "Ахіллес";
  • 412 окрема бригада безпілотних систем Nemesis;
  • 59 окрема штурмова бригада безпілотних систем;
  • 9 окрема бригада безпілотних систем;
  • 424 окремий батальйон безпілотних систем Svarog;
  • 411 окремий полк безпілотних систем "Яструби";
  • 413 окремий полк безпілотних систем "Рейд";
  • головний відділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, у лютому українські дрони-перехоплювачі здійснили близько 6,3 тис. бойових вильотів і знищили понад півтори тисячі російських безпілотників різних типів. У Києві та на його околицях частка перехоплень ударних БпЛА типу "шахед" такими засобами перевищила 70%.

Автор:
Ольга Опенько