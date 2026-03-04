- Категорія
Рік "Лінії дронів": майже третина російських сил знищується за допомогою БпЛА
Ініціатива “Лінія дронів” отримала $880 млн підтримки, об’єднала понад 1000 екіпажів і лише за зиму вивела з ладу близько 30 000 російських військових, забезпечуючи технологічну перевагу України на фронті.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.
Україна підсилює фронт
Навесні 2025 року в Україні стартувала ініціатива "Лінія дронів", започаткована президентом України. Проєкт має на меті системно посилити застосування безпілотних літальних апаратів у Силах оборони, масштабувати найефективніші бойові практики та створити стійку технологічну перевагу на фронті.
"Лінія дронів" не є окремим підрозділом чи разовим проєктом із постачання техніки - це єдина система застосування БпЛА вздовж лінії бойового зіткнення. За час свого існування ініціатива стала одним із найбільших іноземних механізмів прямого фінансування українського оборонно-промислового комплексу у сфері безпілотних систем.
Загальний обсяг підтримки становить 880 млн доларів за сприяння Нідерландів. Фінансування передбачає масові закупівлі FPV-дронів, ISR-систем та БпЛА-бомберів. Наразі у межах "Лінії дронів" працює понад 1000 екіпажів, а підрозділи проєкту знищують майже кожного четвертого російського військового на фронті. У січні–лютому цей показник зріс до кожного третього, а лише за зиму підрозділи системи вивели з ладу близько 30 000 окупантів.
Наразі до "Лінії дронів" входять:
- 1 Окремий Центр БпС СБС;
- 414 окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра";
- 427 окрема бригада безпілотних систем Раро»;
- 20 окрема бригада безпілотних систем К2;
- 429 окрема бригада безпілотних систем "Ахіллес";
- 412 окрема бригада безпілотних систем Nemesis;
- 59 окрема штурмова бригада безпілотних систем;
- 9 окрема бригада безпілотних систем;
- 424 окремий батальйон безпілотних систем Svarog;
- 411 окремий полк безпілотних систем "Яструби";
- 413 окремий полк безпілотних систем "Рейд";
- головний відділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Державної прикордонної служби України.
Нагадаємо, у лютому українські дрони-перехоплювачі здійснили близько 6,3 тис. бойових вильотів і знищили понад півтори тисячі російських безпілотників різних типів. У Києві та на його околицях частка перехоплень ударних БпЛА типу "шахед" такими засобами перевищила 70%.