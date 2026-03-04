Рік "Лінії дронів": майже третина російських сил знищується за допомогою БпЛА

Ініціатива “Лінія дронів” отримала $880 млн підтримки, об’єднала понад 1000 екіпажів і лише за зиму вивела з ладу близько 30 000 російських військових, забезпечуючи технологічну перевагу України на фронті.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Україна підсилює фронт

Навесні 2025 року в Україні стартувала ініціатива "Лінія дронів", започаткована президентом України. Проєкт має на меті системно посилити застосування безпілотних літальних апаратів у Силах оборони, масштабувати найефективніші бойові практики та створити стійку технологічну перевагу на фронті.

"Лінія дронів" не є окремим підрозділом чи разовим проєктом із постачання техніки - це єдина система застосування БпЛА вздовж лінії бойового зіткнення. За час свого існування ініціатива стала одним із найбільших іноземних механізмів прямого фінансування українського оборонно-промислового комплексу у сфері безпілотних систем.

Загальний обсяг підтримки становить 880 млн доларів за сприяння Нідерландів. Фінансування передбачає масові закупівлі FPV-дронів, ISR-систем та БпЛА-бомберів. Наразі у межах "Лінії дронів" працює понад 1000 екіпажів, а підрозділи проєкту знищують майже кожного четвертого російського військового на фронті. У січні–лютому цей показник зріс до кожного третього, а лише за зиму підрозділи системи вивели з ладу близько 30 000 окупантів.

Наразі до "Лінії дронів" входять:

1 Окремий Центр БпС СБС;

414 окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра";

427 окрема бригада безпілотних систем Раро»;

20 окрема бригада безпілотних систем К2;

429 окрема бригада безпілотних систем "Ахіллес";

412 окрема бригада безпілотних систем Nemesis;

59 окрема штурмова бригада безпілотних систем;

9 окрема бригада безпілотних систем;

424 окремий батальйон безпілотних систем Svarog;

411 окремий полк безпілотних систем "Яструби";

413 окремий полк безпілотних систем "Рейд";

головний відділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, у лютому українські дрони-перехоплювачі здійснили близько 6,3 тис. бойових вильотів і знищили понад півтори тисячі російських безпілотників різних типів. У Києві та на його околицях частка перехоплень ударних БпЛА типу "шахед" такими засобами перевищила 70%.