Дистанційне полювання: "Дикі Шершні" заявили про рекорд відстані у 2000 км

дрони
«Дикі Шершні» заявили про рекорд відстані у 2000 км / Depositphotos

Українська компанія-виробник БпЛА "Дикі Шершні" заявила про встановлення нового світового рекорду дистанційного керування дроном-перехоплювачем. Пілот, який фізично перебував за кордоном, успішно керував апаратом на півночі України, перебуваючи на відстані 2000 кілометрів від нього.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у повідомленні "Диких Шершнів".

Такий результат став можливим завдяки серійному розгортанню власної розробки компанії — технології Hornet Vision Ctrl. Ця система дозволяє екіпажам працювати у безпеці, контролюючи значно більші ділянки фронту.

Еволюція Hornet Vision Ctrl

Технологія віддаленого контролю перехоплювачами STING пройшла довгий шлях від перших фронтових випробувань до нинішнього рекорду:

  • Березень 2024: Офіційна заява про розробку та перші успішні тести на фронті.
  • Попередній рекорд: Військовий на позивний "Халк" з підрозділу BULAVA знищив два російські дрони, перебуваючи за 500 км від зони бойових дій.
  • Квітень 2026: Дистанція керування зросла у чотири рази, досягнувши позначки у 2000 км.

Розробники зазначають, що серійне впровадження Hornet Vision Ctrl дозволяє ефективним екіпажам замість стандартних 20 кілометрів лінії фронту охоплювати зони до 100 кілометрів і більше, працюючи з глибокого тилу.

Перехоплювач STING: на захисті неба

Дрони STING спеціалізуються на перехопленні ворожих розвідувальних та ударних БпЛА. Завдяки високій швидкості та маневровості вони стали ефективною та дешевою альтернативою зенітним ракетам у боротьбі з російськими "Орланами" та «Залами».

Нагадаємо, нещодавно американський телеканал Fox News видав роботу українських дронів-перехоплювачів за успіхи США на Близькому Сході. У своєму сюжеті канал використав кадри "Диких Шершнів", де українські Sting збивають російські БпЛА, приписавши ці досягнення армії США під час операції в Ірані.

Автор:
Максим Кольц