Росію виганяють з Дунайської комісії

Членство Росії в Дунайській комісії буде припинено через її ракетні та дронові удари по Нижньому Дунаю в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, на 100-й ювілейній сесії комісії, яка проходила під головуванням України, було прийнято рішення визнати несумісність членства Росії з її діями. РФ має вийти до 29 лютого 2024 року, інакше інші члени комісії не визнаватимуть своїх зобов'язань перед нею.

"Після того, як у листопаді Росія не була обрана до Міжнародного суду ООН, ІМО, ЮНЕСКО та ОЗХЗ, Росія зазнала ще однієї дипломатичної поразки в Дунайській комісії, одній із найстаріших міжнародних організацій у світі" – написав він.

Кулеба додав, що таке рішення стало відповіддю на порушення принципів вільного та безпечного судноплавства на Дунаї, підкріплене попереднім рішенням Комісії від 17 березня 2022 року щодо відмови в повноваженнях для росіян і заборони їхньої участі у засіданнях та роботі Секретаріату.

Зазначимо, Дунайська комісія є міжнародною організацією, яка заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї. Її підписали у Белграді 18 серпня 1948 року. Членами комісії є Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна та Хорватія. Росія була 11-м членом.

Нагадаємо, 1 грудня асамблея Міжнародної морської організації, яка складається з 40 членів, обрала новий склад Ради ММО на 2024–2025 роки і Росія туди не увійшла. Окрім цього, 7 квітня 2022 року, Росію виключили із Ради ООН з прав людини (РПЛ ООН).