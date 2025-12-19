- Категория
Бизнес и госучреждения смогут фиксировать военные убытки в международном Реестре
В Украине начинается подготовка к подаче заявлений бизнесом, государственными учреждениями и коммунальными предприятиями в международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией России.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой "Дію".
Реестр фиксирует разрушения и потери, вызванные войной, и является основой для будущих механизмов компенсации и репараций.
Вскоре пострадавшие от войны после 24 февраля 2022 года смогут подавать заявления в Реестр ущерба через портал "Дія". Речь идет о повреждении или уничтожении объектов промышленности, энергетики, инфраструктуры, складов, торговых центров, оборудования и других активов.
На первом этапе объявлен набор участников для бета-тестирования новых категорий заявлений:
- B1.1, C1.1 – повреждение или уничтожение критической инфраструктуры;
- B1.2, C1.2 – повреждение или уничтожение некритической инфраструктуры;
- C3.1 – повреждение, уничтожение или потеря активов.
При подаче заявлений часть информации будет автоматически подтягиваться из государственных реестров, другую заявителям необходимо будет предоставить самостоятельно. В частности, речь идет о данных о поврежденных или разрушенных объектах, описании нанесенного ущерба и их оценке, обстоятельствах событий, а также дополнительных доказательствах.
Услуга в приложении "Дія" будет реализована Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции Украины. Развитие сервиса осуществляется в рамках проекта "Цифровизация для роста, добродетели и прозрачности" (UK Digit), выполняемого Фондом "Евразия" по финансированию UK Dev и швейцарско-украинской программы Egap. Партнером проекта и исполнителем программы Egap есть Фонд "Восточная Европа".
Заметим, 16 декабря в Гааге подписана Конвенция о Международной комиссии по возмещение ущерба для Украины, цель которой — обеспечить Киеву компенсацию за сотни миллиардов долларов, вызванных агрессией России.
Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на возмещение ущерба может направиться до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.