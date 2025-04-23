Граждане и бизнес отсудили у РФ 913 млрд грн за ущерб от войны: самый больший иск составляет 999 квадриллионов гривен

1482 судебных решений было вынесено против России с начала полномасштабного вторжения. Самая большая сумма присужденного возмещения обычному человеку составила 328 млн грн, а бизнесу — 180 млрд грн.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Украинцы чаще обращаются в суд

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения, украинцы из года в год чаще обращаются в суд, чтобы получить компенсацию за материальный и моральный ущерб из-за войны войны.

"Лишь 52 подобных решения по возмещениям были вынесены в 2022 году. А уже в прошлом году решений увеличилось до 812. С начала текущего года суды успели вынести 213 решений", — подчеркивают аналитики.

Так, 239 решений полностью удовлетворить иск и 39 отказать было вынесено в прошлом году по искам граждан.

Бизнес, в основном, выигрывает следующие иски: 224 дела удовлетворили, отказали только в 3 случаях.

В этом году суды успели удовлетворить 53 и отказать в 6 исках украинцев. Для бизнеса удовлетворили 68 исков и не отказали ни в одном.

Какие суммы выплат

По данным аналитиков, сумма крупнейшего присужденное возмещение составляет 328 млн грн для украинца из Харькова. Еще по 170 млн грн смогли отсудить граждане из Запорожья.

Среди бизнеса больше всего удалось отсудить агрокомпании "Магнат" — 180 млрд грн по первому делу и 67 млрд грн — по второму. Следует Алчевский коксохимический завод с возмещением в 12 млрд. грн.

Всего сумма всех возмещений для людей и бизнеса составила 913 млрд грн с 2022 года. Однако даже это гораздо меньше, чем стремился получить мужчина из Хмельнитчины — 999 квадриллионов гривен. Даже самый отклоненный иск от бизнеса значительно скромнее — 61,9 млн грн.

Почему не все так однозначно с судами по возмещению убытков из РФ?

Судебные решения, принимаемые украинскими судами по делам о возмещении ущерба, нанесенного вооруженной агрессией России, создают ряд вызовов — прежде всего, это проблема их выполнения.

"Россия вряд ли признает и выполнит такие решения добровольно. Другие государства, вероятнее всего, будут отказывать в их принудительном исполнении, ссылаясь на юрисдикционные иммунитеты. А в Украине отсутствует достаточное количество российского имущества, которое могло бы быть использовано для реального выполнения таких решений", — комментирует Иван Городниский.

По его мнению, представленные данные указывают на неотложную потребность государства найти пути урегулирования этого вопроса: как через законодательные изменения, так и через взаимодействие между судебной и исполнительной властью.

Именно поэтому бизнесы, когда получают решение об удовлетворении своего иска, идут в международные суды. Например, "Нафтогазу" удалось получить в Парижском суде разрешение на принудительное исполнение решения о возмещении ущерба, нанесенного незаконным использованием активов компании в Крыму в $5 млрд. Этот процесс длится с 2016 года.