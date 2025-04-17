Суд во Франции разрешил принудительное взыскание с России $5 млрд в пользу "Нафтогаза"

Суд Парижа признал и предоставил разрешение на принудительное исполнение решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, нанесенного незаконной экспроприацией Россией активов группы "Нафтогаз" в Крыму в объеме $5 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что в рамках этого процесса "Нафтогаз" уже зарегистрировал обременение рядом активов, принадлежащих российскому государству и расположенных во Франции, общей стоимостью более 120 млн евро Решение суда стало первым шагом к принудительному исполнению решения арбитража.

"Этот результат — часть нашей глобальной кампании по принудительному исполнению решения арбитража. Это чрезвычайно важная юридическая победа НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти компаний группы. Она позволяет Нафтогазу начать процедуру взыскания на территории Франции", — пояснил глава группы "Нафтогаз" Роман Чумак.

Он добавил, что компания использует все доступные юридические механизмы, чтобы обеспечить исполнение арбитражного решения и привлечь Россию к ответственности за ее противоправные действия.

"Мы уже имеем определенные успехи и в ряде других юрисдикций, в частности в Великобритании и Финляндии. Мы настроены взыскать полную сумму компенсации и защитить права украинских государственных предприятий на международной арене», – добавил Чумак.

"Нафтогаз" судится с РФ

В октябре 2016 года "Нафтогаз" приступил к арбитражному производству против России, требуя компенсацию за незаконный захват Москвой имущества группы — с нарушением двустороннего договора о защите инвестиций между Украиной и Россией. "Нафтогаз" был ведущим участником рынка природного газа в Крыму, осуществляя деятельность по разведке, добыче, транспортировке, хранению, переработке и распределению газа. В список имущества входили специальные разрешения на пользование недрами, оборудование и инфраструктура, права на эксплуатацию трубопроводов и газохранилищ, доли в собственности на газопроводы и более 675 миллионов кубометров газа в подземных хранилищах.

После многолетнего арбитражного разбирательства 12 апреля 2023 года трибунал под эгидой Постоянной палаты третейского суда (PCA) в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" более 5 миллиардов долларов США за нарушение условий договора. Этот объем выплаты, по которому уже есть окончательное решение арбитража, остается наибольшим среди всех исков инвесторов, поданных украинскими компаниями по противоправным действиям России в Крыму.

В декабре 2024 года Верховный суд Нидерландов отказал в удовлетворении кассационной жалобы РФ об отмене частичного решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, причиненного незаконной экспроприацией активов "Нафтогаза" в Крыму.

Несмотря на арбитражное решение и определение Верховного суда Нидерландов, Россия отказывается выплатить "Нафтогазу" присужденную сумму. Следовательно, "Нафтогаз" инициировал международную кампанию по взысканию. Основная цель – обеспечить исполнение арбитражного решения в юрисдикциях, где у России есть активы.