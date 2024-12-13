РФ проиграла "Нафтогазу" суд по взысканию $5 млрд за активы в Крыму

Верховный суд Нидерландов отказал в удовлетворении кассационной жалобы РФ об отмене частичного решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, нанесенного незаконной экспроприацией активов "Нафтогаза" в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что сумма компенсации, которую должна возместить РФ, составляет около $5 млрд.

Как отмечают в "Нафтогазе", таким образом, нидерландские суды уже во второй раз и окончательно подтвердили законность и силу частичного решения арбитражного трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге.

"Решение Верховного суда укрепляет позицию Группы "Нафтогаз" в исполнительных производствах по взысканию задолженности России за незаконное захват активов в Крыму. "Нафтогаз" на пути восстановления справедливости", — заметил Роман Чумак, временно осуществляющий полномочия председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

РФ должна компенсировать $5 млрд "Нафтогазу"

В октябре 2016 года "Нафтогаз" и шесть других компаний Группы "Нафтогаз" инициировали арбитражное производство при Арбитражном трибунале при Постоянной палате Третейского суда против РФ на основании соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, также известной как украинско-российское соглашение о защите инвестиций

"Нафтогаз" просил Арбитражный трибунал обязать РФ выплатить компенсацию за нарушение Соглашения о защите инвестиций, в том числе за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций "Нафтогаза", ставших одной из основных мишеней России в Крыму в 2014 году.

В феврале 2019 года Арбитражный суд вынес частичное решение в пользу "Нафтогаза", в котором подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению дела и установил, что Россия нарушила свои обязательства по Соглашению о защите инвестиций путем незаконной экспроприации инвестиций "Нафтогаза" в Крыму. Поэтому второй этап арбитражного производства предусматривал определение размера суммы компенсации за ущерб, понесенный Группой "Нафтогаз".

В июле 2022 года Гаагский апелляционный суд подтвердил юрисдикцию Арбитражного суда по этому делу.

12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал обязал Россию выплатить $5 млрд компенсации за убытки, нанесенные захватом активов компаний Группы "Нафтогаз" в АР Крым в 2014 году. Арбитражное решение было вынесено после слушаний по определению суммы компенсации, завершившихся в марте 2022 года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

В декабре 2023 года Высокий суд юстиции Англии и Уэльса признал арбитражное решение о возмещении $5 млрд (вместе с процентами) НАК "Нафтогаз Украины" и пяти компаниям Группы "Нафтогаз" из-за убытков, причиненных незаконным захватом Россией активов Группы "Нафтогаз" в АР Крым в 2014 году.