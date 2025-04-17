Суд у Франції дозволив примусове стягнення з Росії $5 млрд на користь "Нафтогазу"

Суд Парижа визнав і надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією Росією активів групи “Нафтогаз” у Криму в обсязі $5 млрд.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що у межах цього процесу Нафтогаз вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать російській державі та розташовані у Франції, загальною вартістю понад 120 млн євро. Рішення суду стало першим кроком до примусового виконання рішення арбітражу.

“Цей результат – частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу. Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК «Нафтогаз України» та ще пʼяти компаній групи. Вона дозволяє Нафтогазу розпочати процедуру стягнення на території Франції”, – пояснив очільник групи "Нафтогаз" Роман Чумак.

Він додав, що компанія використовує всі доступні юридичні механізми, аби забезпечити виконання арбітражного рішення та притягнути Росію до відповідальності за її протиправні дії.

"Ми вже маємо певні успіхи й в кількох інших юрисдикціях, зокрема у Великій Британії та Фінляндії. Ми налаштовані стягнути повну суму компенсації та захистити права українських державних підприємств на міжнародній арені», – додав Чумак.

Нафтогаз судиться з РФ

У жовтні 2016 року "Нафтогаз" розпочав арбітражне провадження проти Росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення Москвою майна групи — з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та Росією. "Нафтогаз" був провідним учасником ринку природного газу в Криму, здійснюючи діяльність з розвідки, видобутку, транспортування, зберігання, переробки та розподілу газу. До переліку майна входили спеціальні дозволи на користування надрами, обладнання та інфраструктура, права на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, частки у власності на газопроводи та понад 675 мільйонів кубометрів газу у підземних сховищах.

Після багаторічного арбітражного розгляду 12 квітня 2023 року трибунал під егідою Постійної палати третейського суду (PCA) в Гаазі зобов’язав Росію виплатити "Нафтогазу" понад 5 мільярдів доларів США за порушення умов договору. Цей обʼєм виплати, щодо якого вже є остаточне рішення арбітражу, залишається найбільшим серед усіх позовів інвесторів, поданих українськими компаніями щодо протиправних дій Росії в Криму.

У грудні 2024 року Верховний суд Нідерландів відмовив у задоволенні касаційної скарги РФ щодо скасування часткового рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів "Нафтогазу" у Криму.

Попри арбітражне рішення та ухвалу Верховного суду Нідерландів, Росія відмовляється виплатити "Нафтогазу" присуджену суму. Відтак "Нафтогаз" ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета – забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де Росія має активи.