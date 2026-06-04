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У "Дії" оновили подання заяв до Реєстру збитків про вимушене переміщення за кордон: що змінилося

сервіс Дія
У "Дії" оновили подання заяв до Реєстру збитків / Дія

Мінцифри оновило послугу в "Дії" для українських біженців. Тепер дані про виїзд за кордон відображаються коректно, що дозволяє швидко подати заяву до міжнародного Реєстру збитків і зафіксувати право на фінансове відшкодування в майбутньому.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Дії"

Зміни стосуються категорії А1.2 "Вимушене переміщення за межі України". Розробники налаштували систему так, щоб інформація про перетин державного кордону автоматично додавалася під час формування електронного документа. Якщо ваші попередні спроби надіслати форму були невдалими через технічні помилки, процедуру необхідно пройти повторно.

Хто має право оформити заяву?

Послуга створена для громадян України, які відповідають таким критеріям:

  • залишили постійне місце проживання після 24 лютого 2022 року внаслідок повномасштабного військового вторгнення Росії та виїхали в інші країни; 
  • перебували за межами України на момент початку повномасштабної війни і тепер не мають можливості повернутися додому.

Кожне офіційне звернення фіксує наслідки військових дій та юридично закріплює право людини на отримання фінансового відшкодування у майбутньому.

Покрокова інструкція для подачі документа

Щоб успішно надіслати дані, виконайте такі кроки:

  1. Авторизуйтеся на офіційному порталі "Дія". 
  2. Знайдіть та оберіть послугу подання заяв до Реєстру збитків для України. 
  3. Перейдіть до спеціальної категорії під номером A1.2 "Вимушене переміщення за межі України". 
  4. Перевірте персональні дані, які автоматично завантажаться в систему. 
  5. Заповніть додаткові поля форми, де вимагається інформація.   
  6. Надішліть сформовану заяву на розгляд до Реєстру.

Нагадаємо, уряд розширив список категорій, за якими постраждалі особи можуть офіційно фіксувати втрати, спричинені бойовими діями після 24 лютого 2022 року. До чинного переліку додалися ще 14 нових категорій. 

Автор:
Тетяна Ковальчук