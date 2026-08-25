Международный Реестр убытков: украинцы теперь могут подать заявления о потере работы из-за войны

Международный Реестр ущерба для Украины открыл категорию A3.4 "Потеря оплачиваемой работы". Заявления могут подавать украинцы, которые из-за полномасштабного вторжения РФ потеряли работу и источник дохода.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Кто может подать заявление

Подать заявление могут люди, работавшие по найму или самозанятые и потерявшие оплачиваемую работу из-за последствий вооруженной агрессии РФ против Украины.

Для физических лиц-предпринимателей, потерявших прибыль из-за российской агрессии, ранее открыли отдельную категорию A3.5 "Потеря частного предпринимательства".

Как подать заявление

Заявления в Международный Реестр ущерба подаются через портал "Дія".

Реестр ущерба фиксирует заявления о вреде, потерях и травмах, причиненных российской агрессией против Украины. Однако, как отметили в Минюсте, подача заявления сама по себе не означает автоматическую выплату компенсации — Реестр собирает информацию для будущего международного компенсационного механизма.

По данным ведомства, в настоящее время Реестр имеет 22 категории заявлений для физических и юридических лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, на портале "Дія" запустили 6 новых категорий для подачи заявлений в международный Реестр ущерба за имущество, поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии. Возможность зафиксировать ущерб получили юридические лица и органы государственной и местной власти.