Після прохання про $27 млрд ЄС висунув Україні вимоги для отримання додаткового фінансування

У відповідь на прохання України виділити додаткове фінансування у розмірі 27 мільярдів доларів на оборону єврокомісари надіслали народним депутатам лист із переліком законів, які Україна має ухвалити для отримання вже погодженого фінансування від ЄС.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на джерела у Верховній Раді.

Лист підписали єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс і єврокомісарка з розширення Марта Кос. У ньому вони також вказали терміни виконання цих зобов’язань та обсяги фінансування, які Україна зможе отримати. Йдеться про зобов'язання, які Україна взяла на себе раніше.

3 вересня Єврокомісія офіційно подала до Ради Європейського Союзу документ для затвердження восьмого траншу за програмою Ukraine Facility — приблизно на 3 мільярди євро.

За програмою Ukraine Support Loan Україна наразі виконала 5 із 12 умов для отримання другого траншу. Серед невиконаних — законопроєкт про оподаткування посилок вартістю до 150 євро. За словами одного з посадовців ЄС, це одна з небагатьох умов, виконання якої сприятиме наповненню державного бюджету.

У Єврокомісії зазначили, що за умови виконання Україною взятих на себе зобов’язань їй достатньо бюджетного фінансування на поточний рік.

Дефіцит держбюджету України

Україна попросила союзників додатково профінансувати близько$27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Наразі у ЄС намагаються розібратися, звідки виникла гігантська дірка в бюджеті і чи справді Україні потрібна вся сума, яку запросили. У Брюсселі не розуміють, хто відповідає за різке зростання дефіциту бюджету.

На початку місяця Брюссель заявив, що Європейський Союз не розглядає прискорення виплат Україні за кредитом 90 млрд євро. Вони будуть переведені протягом двох років, як було заплановано від початку. Наразі нові механізми фінансування не обговорюються, незважаючи на зростання оборонних потреб України.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами вже близька до критичної, а Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд запланованого міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада не ухвалить у визначені строки необхідні законопроєкти.