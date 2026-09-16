Зеленський розповів, як Росія двічі намагалася атакувати його літак під час перельотів через Молдову

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом останніх тижнів Росія двічі цілила у літак, на борту якому він перебував.

Як пише Dilo, про це глава держави сказав в інтервʼю CBS News.

За словами президента України, безпілотники намагалися атакувати його літак у повітряному просторі Молдови не один раз, а двічі за останні тижні. Вдруге це сталося, коли він повертався до України.

"У Молдові перебував мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову. Коли ми поверталися додому, знову через Кишинів, вони зробили те саме", - розповів Зеленський.

Також він нагадав, що 13 вересня російський безпілотник вразив біля кордону України з Польщею пасажирський поїзд, у якому перебували іноземні високопосадовці, що прибули з візитом до України, зокрема експрем'єр Британії Борис Джонсон та колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Вони були змушені евакуюватися перед ударом.

"Можливо, вони не знали, що там були американці, а може, навпаки, знали, бо я їм не довіряю. Я думаю, що вони знали. Європейці, американці, велика делегація перебували в цьому поїзді, і вони напали", - зазначив Зеленський.

Президент України також додав, що такі інциденти це частина російської стратегії, спрямованої на залякування його та інших лідерів держав.

Інцидент із дроном та літаком Зеленського у Молдові

Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе заявив, що літак Зеленського "ледь не був збитий" дроном у повітряному просторі Молдови, коли український лідер вилетів до Осло з візитом.

Водночас, в Офісі президента уточнили, що літак Зеленського не перебував у повітрі одночасно з російським безпілотником, який 8 вересня порушив повітряний простір Молдови. Українська сторона відстежувала рух дрона й чекала, доки він зникне з радарів, а після цього президентський літак вирушив до Осло

Влада Молдови підтвердила, що безпілотник упав і вибухнув за 160 км від міжнародного аеропорту Кишинева. Літак Зеленського вилетів із запізненням після того, як обмеження на польоти було зняте.