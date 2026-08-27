Реєстр збитків: бізнес може заявити про втрату майна на окупованих територіях через "Дію"

Український бізнес отримав можливість компенсувати втрату активів в окупації: міжнародний Реєстр збитків розпочав прийом заяв за категорією C3.2. Подати документи щодо втраченого майна, бізнесу чи недоотриманого прибутку можна безпосередньо через портал "Дія".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінюсту.

Як пояснили у відомстві, у межах цієї категорії втратою контролю вважається повне або істотне позбавлення можливості користуватися, володіти чи розпоряджатися майном без залежності від рішень рганів влади РФ або підконтрольних їй структур.

Хто може подати заяву

Заяву може подати юридична особа, зареєстрована за законодавством України, незалежно від форми власності. Подати її можна, якщо компанія є власником або співвласником майна.

Таке право також мають юридичні особи, які користуються майном на праві оперативного управління, господарського відання або узуфрукта.

Що можна заявити

Категорія C3.2 охоплює матеріальні активи, зокрема нерухоме та рухоме майно.

У заяві можна вимагати врахувати:

вартість втраченого майна;

втрачений прибуток через неможливість користуватися ним;

повну втрату бізнесу.

За даними Мінюсту, наразі Реєстр приймає заяви за 31 категорією від фізичних і юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, міжнародний Реєстр збитків для України відкрив категорію A3.4 "Втрата оплачуваної роботи". Заяви можуть подавати українці, які через повномасштабне вторгнення РФ втратили роботу та джерело доходу.