Пожары на НПЗ и заводе сухпайков: дроны атаковали предприятия для армии РФ в двух регионах

В ночь на 30 октября беспилотники атаковали ряд промышленных предприятий на территории России. Под удары попал комбинат по изготовлению армейских пищевых пайков в Брянской области и нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

В городе Стародуб Брянской области попадание пришлось по предприятию "Консервсушпрод", после чего на территории вспыхнул сильный пожар. Этот завод является официальным производителем и поставщиком консервов и индивидуальных рационов питания для силовых структур и Вооруженных сил РФ, а также владеет правами на бренд "Армия России". Предприятие уже подвергалось ударам дронов в 2023 и 2025 годах.

Пожар на Новокуйбышевском НПЗ и сбой в аэропортах

Ранним утром под атакой оказался Новокуйбышевск в Самарской области. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил работу противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

В то же время, мониторинговый канал Exilenova+ и снимки местных жителей зафиксировали масштабный пожар на территории Новокуйбышевского НПЗ компании "Роснефть". Завод годовой мощностью 8,3 млн. тонн производит более 20 видов нефтепродуктов. До этого предприятие подвергалось атакам беспилотников 22 августа.

Массированные пуски дронов заблокировали работу гражданской авиации. Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку рейсов в четырех главных аэропортах московского региона - "Домодедово", "Внуково", "Жуковском" и "Шереметьево". Также прекращал работу аэропорт в Ярославле.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что с вечера 29 октября до 7 утра 30 октября в сторону столицы летели 862 дрона. По его заявлению, большинство целей якобы сбили на дальних подступах, а 170 беспилотников обезвредили прямо возле Москвы.

Напомним, в ночь на 28 октября промышленные объекты на территории России также получили удары. Тогда возгорание возникло на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК), а в Тульской области атаковали химический завод Азот.