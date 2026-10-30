Пожежі на НПЗ та заводі сухпайків: дрони атакували підприємства для армії РФ у двох регіонах

У ніч на 30 жовтня безпілотники атакували низку промислових підприємств на території Росії. Під удари потрапили комбінат із виготовлення армійських харчових пайків у Брянській області та нафтопереробний завод у Самарській області.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times

У місті Стародуб Брянської області влучання припало по підприємству "Консервсушпрод", після чого на території спалахнула сильна пожежа. Цей завод є офіційним виробником і постачальником консервів та індивідуальних раціонів харчування для силових структур і Збройних сил РФ, а також володіє правами на бренд "Армія Росії". Підприємство вже зазнавало ударів дронів у 2023 та 2025 роках.

Пожежа на Новокуйбишевському НПЗ та збій в аеропортах

Рано-вранці під атакою опинився Новокуйбишевськ у Самарській області. Губернатор регіону В'ячеслав Федорищев підтвердив роботу протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп.

Водночас моніторинговий канал Exilenova+ та знімки місцевих жителів зафіксували масштабну пожежу на території Новокуйбишевського НПЗ компанії "Роснефть". Завод річною потужністю 8,3 млн тонн виробляє понад 20 видів нафтопродуктів. До цього підприємство зазнавало атаки безпілотників 22 серпня.

Масовані пуски дронів заблокували роботу цивільної авіації. Росавіація запровадила тимчасові обмеження на прийом і відправлення рейсів у чотирьох головних аеропортах московського регіону — "Домодєдово", "Внуково", "Жуковському" та "Шереметьєво". Також припиняло роботу летовище в Ярославлі.

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що з вечора 29 жовтня до 7-ї ранку 30 жовтня в бік столиці летіли 862 дрони. За його заявою, більшість цілей нібито збили на далеких підступах, а 170 безпілотників знешкодили безпосередньо біля Москви.

Нагадаємо, у ніч на 28 жовтня промислові об'єкти на території Росії також зазнали ударів. Тоді загоряння виникло на Новолипецькому металургійному комбінаті (НЛМК), а в Тульській області атакували хімічний завод "Азот".