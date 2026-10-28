Дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат та хімзавод "Азот" у Тульській області РФ

У ніч на 28 жовтня промислові об'єкти на території Росії зазнали ударів. Загоряння виникло на Новолипецькому металургійному комбінаті (НЛМК), а в Тульській області атаковано хімічний завод "Азот".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

У Липецькій області вночі оголошували ракетну небезпеку через спробу атаки на промислову інфраструктуру Липецька. Канал "Радар Липецк" та ресурс Exilenova+ повідомили про пожежу на території НЛМК, зазначивши, що комплекс ППО "Панцир" міг пропустити повітряну ціль. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов ситуацію на підприємстві не коментував.

НЛМК є найбільшим сталеливарним заводом у Росії та входить до двадцятки найбільших у світі з річною потужністю 17 млн тонн рідкої сталі. До цього комбінат зазнавав атаки в липні поточного року.

У Тульській області губернатор Дмитро Міляєв рано-вранці також оголосив ракетну небезпеку, а згодом заявив про масовану атаку безпілотників. За його словами, падіння уламків дронів у Новомосковську пошкодило інфраструктуру в прилеглій промисловій зоні, а також багатоквартирний та приватні житлові будинки. Дані про постраждалих і руйнування уточнюються.

За даними Exilenova+, ціллю в Новомосковську став хімічний завод "Азот" холдингу "ЄвроХім", який є одним із найбільших виробників азотних добрив у РФ і випускає аміак, аміачну селітру, сечовину та метанол, що використовуються для виготовлення боєприпасів.

Попередні удари по хімічних гігантах РФ

Удари по російських стратегічних заводах тривають протягом усієї осені. Зокрема, 24 жовтня безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Тольяттікаучук" у Самарській області, що належить "Татнефті".

На заводі виникла пожежа, а влада перекривала прилеглі вулиці. Тоді ж під удар потрапила Тольяттинська ТЕЦ, через що мешканці міста стикалися з перебоями в подачі світла та води. "Тольяттікаучук" випускає мономери, вуглеводневі фракції та синтетичні каучуки, які використовуються для твердого ракетного палива тактичних і балістичних ракет.

Крім того, 12 вересня дрони атакували тольяттинський завод "КуйбишевАзот", який виробляє селітру, аміак і слабку азотну кислоту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дрони ЗСУ масовано атакували підприємства в російських регіонах у ніч на 9 жовтня. Під удар потрапив і загорівся завод у селищі Редкіно Тверської області, а під Бєлгородом спалахнула нафтобаза.