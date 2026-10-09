У РФ дрони атакували завод із виробництва ракетного палива

Збройні сили України масовано атакували російські регіони в ніч на 9 жовтня. У Тверській області під удар безпілотників потрапив і загорівся завод у селищі Редкіно, а під Бєлгородом спалахнула нафтобаза.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Голова регіону Віталій Корольов повідомив, що співробітники підприємства не постраждали, були вчасно евакуйовані в укриття, а займання ліквідовано.

Український моніторинговий канал Exilenova+ пише, що йдеться про Редкінський дослідний завод — найбільше хімічне підприємство регіону, яке виробляє паливо для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного пального та авіагасу. До цього безпілотники атакували підприємство в лютому цього року.

Наслідки в інших регіонах РФ

Також під ударами опинилися інші регіони:

Бєлгородський округ: унаслідок влучання снарядів у приватні будинки загинули дві людини, ще чотири особи, включно з дитиною, дістали поранення, повідомили в оперативному штабі Бєлгородської області. Після атаки супутники NASA FIRMS зафіксували пожежу на нафтобазі на північ від Бєлгорода. Ця база має стратегічне значення для регіону і забезпечує постачання палива як промисловим і сільськогосподарським підприємствам, так і на автозаправні станції;

Калузька область: губернатор Владислав Шапша повідомив про нічну атаку українських дронів на чотири муніципальні округи та місто Калуга. За його даними, ціллю безпілотників стала інфраструктура міста. Дев'ять людей дістали поранення, п'ятьох із них госпіталізовано. Зафіксовано пошкодження приватних будинків у двох муніципальних округах і Калузі, а сили протиповітряної оборони перехопили 26 дронів над регіоном.

Згідно зі зведенням Міноборони РФ, за минулу ніч над 19 регіонами Росії, анексованим Кримом, а також акваторіями Чорного та Азовського морів було перехоплено і знищено 505 українських безпілотників літакового типу.

Зокрема, дрони зафіксували в небі над Калузькою, Брянською, Бєлгородською, Курською, Тульською, Тверською, Смоленською і Московською областями, Краснодарським краєм і Татарстаном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дрони атакували російський НПЗ за понад 1700 кілометрів від України. Збройні сили України вранці 9 жовтня атакували місто Ухта в Республіці Комі, де під ударом опинився нафтопереробний завод "Лукойл-Ухтанефтепереробка" (Ухтинський НПЗ).