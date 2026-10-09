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В РФ дроны атаковали завод по производству ракетного топлива

Редкинский опытный завод в поселке Редкино Тверской области России
В РФ дроны атаковали завод по производству ракетного топлива

Вооруженные силы Украины массированно атаковали российские регионы в ночь на 9 октября. В Тверской области под удар беспилотников попал и загорелся завод в поселке Редкино, а под Белгородом вспыхнула нефтебаза.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Глава региона Виталий Королев сообщил, что сотрудники предприятия не пострадали, были своевременно эвакуированы в укрытие, а возгорание ликвидировано.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ пишет, что речь идет о Редкинском опытном заводе — крупнейшем химическом предприятии региона, производящем топливо для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадке к дизельному горючему и авиакеросину. До этого беспилотники атаковали предприятие в феврале этого года.

Последствия в других регионах РФ

Также под ударами оказались другие регионы:

  • Белгородский округ: в результате попадания снарядов в частные дома погибли два человека, еще четыре человека, включая ребенка, получили ранения, сообщили в оперативном штабе Белгородской области. После атаки спутники NASA FIRMS зафиксировали пожар на нефтебазе к северу от Белгорода. Эта база имеет стратегическое значение для региона и обеспечивает поставку топлива как промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, так и на автозаправочные станции;
  • Калужская область: губернатор Владислав Шапша сообщил о ночной атаке украинских дронов на четыре муниципальных округа и город Калуга. По его данным, целью беспилотников явилась инфраструктура города. Девять человек получили ранения, пять из них госпитализированы. Зафиксированы повреждения частных домов в двух муниципальных округах и Калуге, а силы противовоздушной обороны перехватили 26 дронов над регионом.

Согласно сведению Минобороны РФ, за минувшую ночь над 19 регионами России, аннексированным Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей было перехвачено и уничтожено 505 украинских беспилотников самолетного типа.

В частности, дроны зафиксировали в небе над Калужской, Брянской, Белгородской, Курскской, Тульской, Тверской, Смоленской и Московской областями, Краснодарским краем и Татарстаном.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дроны атаковали российский НПЗ в более чем 1700 километрах от Украины. Вооруженные силы Украины утром 9 октября атаковали город Ухта в Республике Коми, где под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Ухтанефтепереработка" (Ухтинский НПЗ).

Автор:
Максим Кольц

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