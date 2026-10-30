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Сколько обойдется газ в ноябре: тарифы всех поставщиков

газ, газовая комфорка
Какова была цена на газ в ноябре / Pixabay

Поставщики природного газа обнародовали тарифы для бытовых потребителей на ноябрь 2026 года. На фоне повышения месячных предложений годовые цены остались прежними.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Газправды".

На конец октября на украинском рынке газа для населения работают восемь компаний. Половина из них предлагает потребителям исключительно годовые тарифные планы, остальные четыре поставщика имеют как годовые, так и месячные предложения.

Сколько обойдется газ в ноябре

В ноябре месячные тарифы на природный газ выросли по сравнению с октябрем. В зависимости от поставщика стоимость одного кубометра будет составлять от 8,46 до 27,50 грн.

Наивысшую месячную цену установило ООО "Львовэнергосбыт" – 27,50 грн за кубометр. Тариф компании "Ритейл Сервис" (ТМ "Светгаз") составляет 25,99 грн за кубометр.

В то же время, YASNO предлагает месячный тариф на уровне 8,46 грн за кубометр. Такая же цена действует для клиентов компании "Днепровские энергетические услуги".

Четыре других поставщика месячных тарифов не обнародовали.

Какие годовые тарифы будут действовать в ноябре

Годовые предложения газопоставщиков в ноябре не изменились. Их стоимость колеблется от 7,96 до 9,99 грн. за кубометр.

Самый низкий тариф 7,96 грн за кубометр предлагают "Нефтегаз Украины" и "Тернопольоблгаз Сбыт". У "Прикарпат Энерго Трейд" цена составляет 7,98 грн, а у "Галнефтегаз" и "ОККО Контракт" - 7,99 грн за кубометр.

Компания "Львовэнергосбыт" установила годовую цену на уровне 8,20 грн за кубометр. У YASNO и "Днепровских энергетических услуг" она составляет 8,46 грн. Самое высокое годовое предложение среди поставщиков – у "СветГаза": 9,99 грн за кубометр.

Какова будет цена газа от "Нафтогаза"

Около 98% бытовых потребителей в Украине или более 12 млн домохозяйств получают газ от ГК "Нафтогаз Украины".

Компания продолжает поставлять газ по тарифному плану "Фиксированный" по цене 7,96 грн за кубометр. Этот тариф будет действовать не менее 30 апреля 2027 года.

Годовые тарифы остаются базовыми предложениями для бытовых потребителей, поскольку обеспечивают фиксированную стоимость газа в течение всего периода действия договора.

Фото 2 — Сколько обойдется газ в ноябре: тарифы всех поставщиков

Ранее сообщалось, что к началу зимы газовые хранилища Европы могут быть заполнены лишь на 75–78% — примерно на 10 процентных пунктов меньше среднего показателя за пять лет. Из-за дефицита запасов и перебоев с поставкой газ в Европе может оставаться дорогим по меньшей мере до 2027 года.

Автор:
Ольга Опенько

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