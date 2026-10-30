Скільки коштуватиме газ у листопаді: тарифи всіх постачальників

Постачальники природного газу оприлюднили тарифи для побутових споживачів на листопад 2026 року. На тлі підвищення місячних пропозицій річні ціни залишилися незмінними.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Газправди".

Станом на кінець жовтня на українському ринку газу для населення працюють вісім компаній. Половина з них пропонує споживачам виключно річні тарифні плани, інші чотири постачальники мають як річні, так і місячні пропозиції.

Скільки коштуватиме газ у листопаді

У листопаді місячні тарифи на природний газ зросли порівняно з жовтнем. Залежно від постачальника вартість одного кубометра становитиме від 8,46 до 27,50 грн.

Найвищу місячну ціну встановило ТОВ "Львівенергозбут" - 27,50 грн за кубометр. Тариф компанії "Ритейл Сервіс" (ТМ "СвітлоГаз") становить 25,99 грн за кубометр.

Водночас YASNO пропонує місячний тариф на рівні 8,46 грн за кубометр. Така сама ціна діє для клієнтів компанії "Дніпровські енергетичні послуги".

Чотири інші постачальники місячних тарифів не оприлюднили.

Які річні тарифи діятимуть у листопаді

Річні пропозиції газопостачальників у листопаді не змінилися. Їхня вартість коливається від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Найнижчий тариф 7,96 грн за кубометр пропонують "Нафтогаз України" та "Тернопільоблгаз Збут". У "Прикарпат Енерго Трейд" ціна становить 7,98 грн, а у "Галнафтогаз" та "ОККО Контракт" - 7,99 грн за кубометр.

Компанія "Львівенергозбут" встановила річну ціну на рівні 8,20 грн за кубометр. У YASNO та "Дніпровських енергетичних послуг" вона становить 8,46 грн. Найвища річна пропозиція серед постачальників - у "СвітлоГазу": 9,99 грн за кубометр.

Якою буде ціна газу від "Нафтогазу"

Близько 98% побутових споживачів в Україні, або понад 12 млн домогосподарств, отримують газ від ГК "Нафтогаз України".

Компанія продовжує постачати газ за тарифним планом «Фіксований» за ціною 7,96 грн за кубометр. Цей тариф діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Річні тарифи залишаються базовими пропозиціями для побутових споживачів, оскільки забезпечують фіксовану вартість газу протягом усього періоду дії договору.

Раніше повідомлялося, що до початку зими газові сховища Європи можуть бути заповнені лише на 75–78% — приблизно на 10 відсоткових пунктів менше за середній показник за п'ять років. Через дефіцит запасів і перебої з постачанням газ у Європі може залишатися дорогим щонайменше до 2027 року.