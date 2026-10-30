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Рада расширила возможности получения гуманитарной помощи для "Укрзализныци"

Укрзализныця
Для "Укрзализныци" расширены возможности использования гуманитарной помощи / Укрзалізниця

Верховная Рада расширила возможность использования гуманитарной помощи для Укрзализныци. Теперь компания сможет получать международную поддержку для пассажирских и грузовых перевозок, ремонта путей и защиты железнодорожной инфраструктуры.

Как пишет Dilo, об этом сообщил заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Владимир Шемаев.

Соответствующий законопроект №15102 парламент принял 29 октября во втором чтении и в целом.

На что смогут направлять помощь

Закон предусматривает, что акционерное общество железнодорожного транспорта общего пользования сможет получать гуманитарную помощь для таких нужд:

  • пассажирские и грузовые перевозки;
  • ремонт и техническое обслуживание железнодорожных путей;
  • защита объектов критической инфраструктуры;
  • обеспечение безопасности и управление движением поездов

Речь идет о возможности получать локомотивы , оборудование, запасные части, технические средства и материалы для восстановления инфраструктуры.

"Законодательное определение АО "Укрзализныця" получателем и приобретателем такой помощи создает правовую основу для привлечения соответствующих ресурсов на нужды отрасли", - отметил Шемаев.

По его словам, следующим этапом должно стать внедрение механизмов передачи, учета, распределения и использования пособий. Они должны обеспечить ее оперативное направление на критические нужды железной дороги.

Ранее сообщалось, что в государственном бюджете Украины на 2027 год предусмотрено направление около 22,5 млрд грн в поддержку деятельности АО "Укрзализныця". Для сравнения, в 2026 году эта сумма составила 28,5 млрд грн, а в 2025 году – 17 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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