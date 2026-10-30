Акции Intel обвалились на 22% из-за слабых прогнозов и кризиса на рынке ПК

Акции американского производителя полупроводников Intel в четверг упали на 22% на внебиржевых торгах после обнародования значительно хуже ожиданий финансовых прогнозов. Пессимистические оценки прервали серию успешных квартальных отчетов этого года, возвращавших доверие рынку к восстановлению компании.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Financial Times.

На текущий квартал производитель ожидает выручку в диапазоне от 15 до 16 миллиардов долларов, тогда как аналитики Уолл-стрит рассчитывали на 17 миллиардов. Продажи за третий квартал составили 16,5 млрд долларов, что соответствовало рыночным оценкам.

В то же время компания предупредила о падении валовой маржи до 37% из-за общего дефицита чипов памяти, удорожания компонентов, а также запуска нового подразделения разработки кастомных ИИ-процессоров совместно с технологическими гигантами.

Проблемы на рынке компьютеров и убытки из-за аварии в Израиле

Слабые результаты показали сильную зависимость Intel от традиционных продаж чипов для персональных компьютеров. Доходы от этого направления критически важны, поскольку именно они финансируют построение собственных заводов в США для конкуренции с тайваньской TSMC.

По данным аналитической компании Counterpoint Research, мировые поставки компьютеров в третьем квартале упали на 21% из-за роста стоимости комплектующих: создатели дата-центров выкупают доступные детали, перебивая цены.

Финансовый директор корпорации Дэвид Зинснер заявил, что спад на рынке ПК будет продолжаться, по меньшей мере, до середины следующего года. Помимо давления конкурентов AMD, Qualcomm и Nvidia, компания понесла ущерб из-за взрыва на собственном заводе в Израиле, где погибли двое работников.

Текущий квартальный отчет стал первым после того, как в августе Intel привлек 23 миллиарда долларов из-за продажи новых акций на фоне временного биржевого роста. По итогам третьего квартала подразделение по продаже готовых чипов принесло 15,4 млрд долларов, контрактное производство — 6,7 млрд долларов, а чистая прибыль составила 3,3 млрд долларов (скорректирована — 2,8 млрд долларов). За квартал компания вложила в производство 4 млрд. долларов, а за весь 2026 год капитальные расходы должны превысить 20 млрд. долларов.

Рост сегмента искусственного интеллекта и поддержка государства

В то же время, компания фиксирует рекордный спрос на процессоры для дата-центров искусственного интеллекта. Выручка подразделения ИИ и серверных центров подскочила на 78% в годовом исчислении — до 7,3 млрд долларов. Генеральный директор Лип-Бу Тан заявил, что уверен в технологическом развитии производства, ведь выход подходящих чипов по самому современному процессу 18A стабильно растет.

Возвращение корпорации на рынок получило значительную поддержку после того, как администрация Дональда Трампа выделила средства для сохранения лидерства США в производстве микросхем. Вашингтон обменял миллиарды долларов субсидий на 10% долю в Intel, после чего многомиллиардные инвестиции в компанию вложили Nvidia и SoftBank. Также о намерениях сотрудничать с Intel над новым заводом в Техасе объявил Илон Маск для проектов Tesla и SpaceX.

Напомним, ранее Intel зафиксировала рекордный за последние 15 лет рост доходов и увеличил капитальные расходы на 2 млрд долларов. Главной причиной стремительного восстановления стал высокий спрос на процессоры для серверов и систем искусственного интеллекта.