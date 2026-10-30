Акції Intel обвалилися на 22% через слабкі прогнози та кризу на ринку ПК

Акції американського виробника напівпровідників Intel у четвер впали на 22% на позабіржових торгах після оприлюднення значно гірших за очікування фінансових прогнозів. Песимістичні оцінки перервали серію успішних квартальних звітів цього року, які повертали довіру ринку до відновлення компанії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The Financial Times.

На поточний квартал виробник очікує виторг у діапазоні від 15 до 16 мільярдів доларів, тоді як аналітики Уолл-стріт розраховували на 17 мільярдів. Продажі за третій квартал склали 16,5 млрд доларів, що відповідало ринковим оцінкам.

Водночас компанія попередила про падіння валової маржі до 37% через загальний дефіцит чипів пам'яті, здорожчання компонентів, а також запуск нового підрозділу розробки кастомних ШІ-процесорів спільно з технологічними гігантами.

Проблеми на ринку комп'ютерів та збитки через аварію в Ізраїлі

Слабкі результати показали сильну залежність Intel від традиційного продажу чипів для персональних комп'ютерів. Доходи від цього напряму критично важливі, оскільки саме вони фінансують побудову власних заводів у США для конкуренції з тайванською TSMC.

За даними аналітичної компанії Counterpoint Research, світові поставки комп'ютерів у третьому кварталі впали на 21% через зростання вартості комплектуючих: творці дата-центрів викуповують доступні деталі, перебиваючи ціни.

Фінансовий директор корпорації Девід Зінснер заявив, що спад на ринку ПК триватиме щонайменше до середини наступного року. Окрім тиску конкурентів AMD, Qualcomm та Nvidia, компанія зазнала збитків через вибух на власному заводі в Ізраїлі, де загинули двоє працівників.

Поточний квартальний звіт став першим після того, як у серпні Intel залучив 23 мільярди доларів через продаж нових акцій на тлі тимчасового біржового зростання. За підсумками третього кварталу підрозділ із продажу готових чипів приніс 15,4 млрд доларів, контрактне виробництво — 6,7 млрд доларів, а чистий прибуток склав 3,3 млрд доларів (скоригований — 2,8 млрд доларів). За квартал компанія вклала у виробництво 4 млрд доларів, а за весь 2026 рік капітальні витрати мають перевищити 20 млрд доларів.

Зростання сегмента штучного інтелекту та підтримка держави

Водночас компанія фіксує рекордний попит на процесори для дата-центрів штучного інтелекту. Виторг підрозділу ШІ та серверних центрів підскочив на 78% у річному вимірі — до 7,3 млрд доларів. Генеральний директор Ліп-Бу Тан заявив, що впевнений у технологічному розвитку виробництва, адже вихід придатних чипів за найсучаснішим процесом 18A стабільно зростає.

Повернення корпорації на ринок отримало значну підтримку після того, як адміністрація Дональда Трампа виділила кошти для збереження лідерства США у виробництві мікросхем. Вашингтон обміняв мільярди доларів субсидій на 10% частку в Intel, після чого багатомільярдні інвестиції в компанію вклали Nvidia та SoftBank. Також про наміри співпрацювати з Intel над новим заводом у Техасі оголосив Ілон Маск для проєктів Tesla та SpaceX.

Нагадаємо, раніше Intel зафіксувала рекордне за останні 15 років зростання доходів і збільшила капітальні витрати на 2 млрд доларів. Головною причиною стрімкого відновлення тоді став високий попит на процесори для серверів і систем штучного інтелекту.