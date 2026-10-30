B2B-портал замість менеджерів з Excel: як дистриб’ютори автоматизують продажі

Проведіть невеличкий експеримент: попросіть менеджера з роботи з дилерами впродовж дня рахувати, скільки разів він повторює одні й ті самі дії: шукає заявку в пошті, переносить артикули в облікову систему, дзвонить на склад, відповідає на типові питання. Ймовірно, названа менеджером цифра під вечір вас здивує. Адже більша частина його робочого дня – це рутина, перенесення даних з однієї форми в іншу.

Така робота масштабується лінійно: кожен новий дилер у мережі додає до робочого дня менеджера ще пару дзвінків, ще трохи листування та звірок. У невеликих мережах зв’язка "Excel + телефон + месенджери" працює. Але з ростом мережі кожен новий дилер несе із собою власні умови співпраці: договірні ціни, знижки за обсяги, графік поставок, баланс розрахунків. Уся ця інформація "живе" в головах менеджерів, тож пропускна здатність відділу продажів врешті стає стелею для росту.

Сучасний B2B-портал дозволяє пробити цю стелю для зростання, адже знижує навантаження на персонал. В особистому кабінеті дилер отримує можливості самообслуговування: він бачить свої індивідуальні ціни, залишки, статуси замовлень й документи. А головне – може оформити замовлення самостійно, без дзвінків та в будь-який час.

Як це працює на практиці. Ось лише деякі кейси, які перерахувала зі свого досвіду українська IT-компанія повного циклу WEZOM, що займається розробкою програмного забезпечення та цифрових рішень для бізнесу (показники ефективності представлені компанією):

Дистриб’ютор зоотоварів (близько двох тисяч дилерів) замінив застарілий портал, яким ніхто не користувався, на новий дилерський кабінет. Гнучке B2B-ядро дозволило постачальнику налагодити облік партій та термінів придатності. Як результат – до 70% замовлень тепер оформлюються без менеджерів, заявка обробляється вдвічі швидше, а повторних замовлень стало на 38% більше.

Постачальник будматеріалів завдяки новому B2B-порталу позбувся Excel-прайсів і ручної звірки цін: дилерський кабінет показує договірні ціни та знижки, тож близько 65% замовлень дилери формують самостійно.

Виробник реабілітаційного обладнання, який приймав замовлення в Telegram, після запуску дилерського порталу з особистим кабінетом для закупівель скоротив час обробки замовлень на 40%.

Така трансформація не замінює менеджерів. Але вона знімає з них рутину, дозволяючи персоналу сконцентруватись на більш важливих завданнях продажів та комунікації.

У компанії зазначають, що дистриб’ютору, який розглядає запуск або перезапуск B2B-порталу, доступні три шляхи:

Готове коробкове рішення. Це швидкий старт і низькі витрати, але лише в межах стандартної схеми "каталог, кошик, замовлення". Більш складний функціонал зазвичай не підтримується.

Розробка з нуля. Повна свобода у побудові функціоналу, але зі значними витратами грошей та часу на розробку.

Готове B2B-ядро з доопрацюванням. Базова B2B-логіка вже є, а під бізнес налаштовується лише специфіка (партії, одиниці виміру, сценарії замовлення). Саме таке рішення пропонує команда WEZOM: воно швидше й простіше за розробку з нуля.

З чого почати? Для початку простежте, де ваші замовлення "буксують", зафіксуйте умови співпраці з дилерами, наведіть лад у даних в обліковій системі й заплануйте поетапний перехід. А якщо хочете вберегтися від помилок та заощадити купу часу, зверніться по консультацію до компетентного IT-партнера. Команда WEZOM завжди готова допомогти.