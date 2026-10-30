Біля Ужгорода продають 6,5 га землі за $100 тисяч: ділянку пропонують для бізнесу та агропроєктів

У Закарпатській області виставили на продаж земельну ділянку площею 6,5 га. Об'єкт розташований у селі Малі Геївці Ужгородського району, приблизно за 13 км від обласного центру. Вартість пропозиції становить $100 тис.

Як пише Dilo, про це інформує Inventure.

Земельний актив можуть розглядати для розвитку агробізнесу, садівництва, переробки сільськогосподарської продукції або створення господарської інфраструктури. Також серед потенційних сценаріїв використання називають розміщення виробництва та складських об'єктів.

Що входить до земельної ділянки

Ділянка перебуває у приватній власності, огороджена та має цільове призначення для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).

На території розташований яблуневий сад площею наявних насаджень - близько 2700 дерев віком орієнтовно 13 років. Також є власна свердловина, ставок і господарсько-побутове приміщення.

Серед інших характеристик об'єкта:

площа - 6,5 га;

розташування - село Малі Геївці, Ужгородський район;

відстань до Ужгорода - близько 13 км;

під'їзд - ґрунтова дорога, до асфальтованої дороги близько 500 м;

електромережі - орієнтовно за 200 м від ділянки;

форма власності - приватна.

Таким чином, земельна ділянка має частину базової інфраструктури для сільськогосподарської діяльності. Водночас для повноцінного використання території під інші бізнес-потреби знадобляться додаткові інвестиції.

Для яких бізнес-проєктів пропонують землю

Серед потенційних напрямів використання ділянки - розвиток аграрного виробництва, зберігання та переробка продукції.

Зокрема, наявний яблуневий сад може стати основою для розвитку садівництва та виробництва плодово-ягідної продукції. Також територію пропонують розглядати для організації сортування, пакування та первинної переробки сільськогосподарської сировини.

Інший можливий напрям - створення складської інфраструктури для зберігання продукції, сировини та інших товарів.

Окремо серед сценаріїв використання зазначена релокація підприємства до Закарпатської області. Йдеться про можливість облаштування виробничої або господарської бази з подальшим розвитком необхідної інфраструктури.

Втім, ці варіанти є потенційними напрямами використання, а не підтвердженими можливостями будівництва на ділянці.

Які обмеження потрібно врахувати інвестору

Головна юридична особливість об'єкта - його цільове призначення. Наразі земля призначена для ведення особистого селянського господарства.

Тому розміщення промислових підприємств, складських комплексів або логістичних об'єктів потребуватиме попередньої перевірки можливості зміни цільового призначення землі та відповідності проєкту містобудівній документації.

Також потенційному покупцеві потрібно оцінити можливості підключення електроенергії, облаштування під'їзних шляхів для вантажного транспорту та забезпечення території необхідними комунікаціями.

Ці питання мають бути перевірені до ухвалення інвестиційного рішення.

Скільки коштує ділянка біля Ужгорода

Земельну ділянку площею 6,5 га пропонують придбати за $100 тис. Відповідно, орієнтовна вартість одного гектара становить $15,4 тис.

Окрім продажу, власник готовий розглядати пропозиції щодо партнерської реалізації інвестиційного проєкту на базі цього активу.

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