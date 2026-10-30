Около Ужгорода продают 6,5 га земли за $100 тысяч: участок предлагают для бизнеса и агропроектов

В Закарпатской области выставили на продажу земельный участок площадью 6,5 га. Объект расположен в селе Малые Геевцы Ужгородского района, примерно в 13 км от областного центра. Стоимость предложения составляет $100 тыс.

Как пишет Dilo, об этом информирует Inventure.

Земельный актив может рассматриваться для развития агробизнеса, садоводства, переработки сельскохозяйственной продукции или создания хозяйственной инфраструктуры. Также среди потенциальных сценариев использование называют размещение производства и складских объектов.

Входящий в земельный участок

Участок находится в частной собственности, огражден и имеет целевое назначение для ведения личного крестьянского хозяйства (ОСГ).

На территории расположен яблоневый сад площадью имеющихся насаждений – около 2700 деревьев в возрасте ориентировочно 13 лет. Также есть собственная скважина, пруд и хозяйственно-бытовое помещение.

Среди других характеристик объекта:

площадь – 6,5 га;

расположение – село Малые Геевцы, Ужгородский район;

расстояние до Ужгорода – около 13 км;

подъезд – грунтовая дорога, к асфальтированной дороге около 500 м;

электросети – ориентировочно в 200 м от участка;

форма собственности – частная.

Таким образом, участок имеет часть базовой инфраструктуры для сельскохозяйственной деятельности. В то же время, для полноценного использования территории под другие бизнес-потребности понадобятся дополнительные инвестиции.

Для каких бизнес-проектов предлагают землю

Среди потенциальных направлений использования участка – развитие аграрного производства, хранение и переработка продукции.

В частности, имеющийся яблоневый сад может стать основой для развития садоводства и производства плодово-ягодной продукции. Также территорию предлагают рассматривать для организации сортировки, упаковки и первичной переработки сельскохозяйственного сырья.

Другое возможное направление – создание складской инфраструктуры для хранения продукции, сырья и других товаров.

Отдельно среди сценариев использования указана релокация предприятия в Закарпатскую область. Речь идет о возможности устройства производственной или хозяйственной базы с дальнейшим развитием необходимой инфраструктуры.

Впрочем, эти варианты представляют собой потенциальные направления использования, а не подтвержденные возможности строительства на участке.

Какие ограничения нужно учесть инвестору

Главная юридическая особенность объекта – его целевое назначение. Пока земля предназначена для ведения личного крестьянского хозяйства.

Поэтому размещение промышленных предприятий, складских комплексов или логистических объектов потребует предварительной проверки возможности изменения целевого назначения земли и соответствия проекта градостроительной документации.

Также потенциальному покупателю следует оценить возможности подключения электроэнергии, обустройства подъездных путей для грузового транспорта и обеспечения территории необходимыми коммуникациями.

Эти вопросы должны быть проверены для принятия инвестиционного решения.

Сколько стоит участок возле Ужгорода

Земельный участок площадью 6,5 га предлагают приобрести за $100 тыс. Соответственно, ориентировочная стоимость одного гектара составляет $15,4 тыс.

Кроме продажи, собственник готов рассматривать предложения по партнерской реализации инвестиционного проекта на базе этого актива.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины продал на онлайн-аукционе единый имущественный комплекс "Завода порошковой металлургии" в Броварах Киевской области за 275,001 млн. грн. без НДС. С учетом налога сумма сделки составляет более 330 млн. грн.