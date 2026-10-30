Более 2 млн производств за штрафы ПДД: сколько долгов накопили украинские водители

В 2026 году в отношении 50 крупнейших должников за неуплаченные штрафы за нарушение ПДД открыли 6 235 исполнительных производств. Почти 77% из них по состоянию на октябрь остаются активными.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Опендатабот.

Почти треть всех производств в этом топе приходится только на пять человек — всего 2 034 дела.

Абсолютный рекордсмен 2026 года имеет 825 исполнительных производств, 98% из которых до сих пор остаются активными. Второй в рейтинге должник имеет 383 производства, из которых активны 95%.

Еще по 280 производств открыли в отношении третьего и четвертого должников. У первого из них активными остаются 96% дел, у второго все 100%.

В целом у 58% крупнейших должников активными остаются все производства, открытые по ним в 2026 году.

В то же время четыре человека уже оплатили свои нарушения и не имеют никакого активного производства среди открытых в этом году. Еще у одного должника из 225 производств активными остаются только четыре.

Кто чаще всего накапливает штрафы

Средний возраст крупнейших должников по штрафам ПДД составляет 41 год. Самому младшему участнику рейтинга 22 года, самому старшему - 63.

Больше всего нарушителей среди людей в возрасте от 41 до 50 лет - 17 водителей. На них приходится 2526 исполнительных производств.

Еще 16 человек в возрасте от 31 до 40 лет накопили вместе 1794 производства.

Всего на октябрь 2026 года в Единый реестр должников добавилось 395 780 производств из-за штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Рекордсмен накопил почти 1,5 тысяч штрафов

Если учитывать активные производства за все годы, 50 крупнейших нарушителей накопили 21 443 штрафа - в среднем по 429 на одного человека.

Рекордсмен имеет 1482 штрафа. Это тот самый водитель, в отношении которого в 2026 году открыли больше всего новых производств.

Следующие должники в рейтинге накопили 1366, 1057, 856 и 808 штрафов соответственно.

В целом на октябрь в Едином реестре должников насчитывается 2 029 240 производств, связанных со штрафами за нарушение ПДД.

При этом рейтинг 50 должников по количеству производств, открытых в 2026 году, отличается от топ-50 по общему количеству накопленных штрафов за все годы.

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