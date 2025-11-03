75% долгов по штрафам за нарушение ПДД в Украине просто закрывают: детали

По состоянию на конец октября 2025 года более 2 млн. штрафов за нарушение правил дорожного движения насчитывается в Едином реестре должников. С начала полномасштабной войны на 43% увеличилось количество неоплаченных штрафов за нарушение. 75% производств закрыты, хотя так и не были оплачены. Рекордсменом стал мужчина из Винницкой области, который сейчас имеет более тысячи производств из-за долгов по штрафам ПДД.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Неуплаченных штрафов увеличилось на 43%

По данным аналитиков, 2 009 913 штрафов за нарушение ПДД зафиксировано сейчас в Украине. Это на 6% больше, чем в конце 2024 года. За время полномасштабной войны количество неоплаченных штрафов выросло на 43%.

1,5 млн штрафов за нарушение ПДД или 75% от общего количества таких производств в Реестре завершены, хотя и долг «висит» просто в связи с невозможностью взыскать долг с нарушителя.

92% должников – мужчины

В "Опендатаботе" отмечают, что подавляющее большинство неуплаченных своевременно штрафов - 92% - приходится на мужчин (1,8 млн случаев). Женщины не уплатили своевременно только в 8% случаев.

Чаще других нарушают люди в возрасте от 25 до 45 лет (64% или более 1,28 млн долгов). На водителей до 25 лет приходится 13% штрафов (около 252 тысяч). Еще 23% (примерно 469 тысяч) долгов у нарушителей старше 45 лет.

У рекордсмена 1056 штрафов

Аналитики сообщают, что меньше нарушений фиксируют в Луганской области — 13,2 тысячи штрафов (0,7%), а также в Тернопольской (1,4%), Херсонской (1,8%), Черкасской (2,3%) и Черновицкой (2,4%) областях.

Лидером среди нарушителей остается Днепропетровщина - 211,5 тысячи штрафов (11%). Следует Киев – 193,7 тысячи (10%), Одесщина – 146,9 тысячи (7%), Харьковщина – 125,9 тысячи (6%) и Киевщина – 106,3 тысячи (5%).

Аналитики отмечают, что в реестре зафиксированы настоящие рекордсмены по количеству нарушений. Абсолютный лидер - 27-летний мужчина из Винницкой области, на котором висит 1056 штрафов. В этом же регионе другой 43-летний водитель имеет 932 неуплаченных штрафа. В Днепропетровской области проживает 42-летний мужчина с 797 штрафами, в Ровенской - 35-летний из 636, а в Сумской - 28-летний из 555.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий возврат системы штрафных баллов для водителей. Согласно предложению, за различные нарушения ПДД будут начислять от 1 до 5 баллов, а достижение предельного количества баллов будет приводить к временной остановке действия водительского удостоверения.

Delo.ua провела детальный анализ действующего законодательства и собрала самые актуальные данные о штрафах ПДД, которые сегодня реально угрожают украинским водителям за самые распространенные виды нарушений.