75% боргів по штрафах за порушення ПДР в Україні просто закривають: деталі

Станом на кінець жовтня 2025 року понад 2 млн штрафів за порушення правил дорожнього руху нараховується у Єдиному реєстрі боржників. З початку повномасштабної війни на 43% побільшало неоплачених штрафів за порушення. 75% проваджень закриті, хоча так і не були сплачені. Рекордсменом став чоловік з Вінниччини, який наразі має понад тисячу проваджень через борги по штрафах ПДР.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Несплачених штрафів побільшало на 43%

За даними аналітиків, 2 009 913 штрафів за порушення правил дорожнього руху зафіксовано наразі в Україні. Це на 6% більше, ніж наприкінці 2024 року. За час повномасштабної війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%.

1,5 млн штрафів за порушення ПДР або 75% від загальної кількості таких проваджень у Реєстрі завершені, хоча й борг «висить» просто у зв’язку з неможливістю стягнути борг з порушника.

92% боржників - чоловіки

В "Опендатабот" зауважують, що переважна більшість несплачених своєчасно штрафів — 92% — припадають на чоловіків (1,8 млн випадків). Жінки не сплатили своєчасно лише у 8% випадків.

Частіше за інших порушують люди у віці від 25 до 45 років (64% або понад 1,28 млн боргів). На водіїв до 25 років припадає 13% штрафів (близько 252 тисяч). Ще 23% (приблизно 469 тисяч) боргів у порушників, старших за 45 років.

У рекордсмена 1056 штрафів

Аналітики повідомляють, що найменше порушень фіксують на Луганщині — 13,2 тисячі штрафів (0,7%), а також у Тернопільській (1,4%), Херсонській (1,8%), Черкаській (2,3%) та Чернівецькій (2,4%) областях.

Лідером серед порушників залишається Дніпропетровщина — 211,5 тисяч штрафів (11%). Наслідує Київ — 193,7 тисячі (10%), Одещина — 146,9 тисячі (7%), Харківщина — 125,9 тисячі (6%) та Київщина — 106,3 тисячі (5%).

Аналітики зазначають, що у реєстрі зафіксовано справжні рекордсмени з кількості порушень. Абсолютний лідер — 27-річний чоловік із Вінниччини, на якому висить 1056 штрафів. У цьому ж регіоні інший 43-річний водій має 932 несплачені штрафи. У Дніпропетровській області мешкає 42-річний чоловік із 797 штрафами, у Рівненській — 35-річний із 636, а в Сумській — 28-річний із 555.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає повернення системи штрафних балів для водіїв. Згідно з пропозицією, за різні порушення правил дорожнього руху нараховуватимуть від 1 до 5 балів, а досягнення граничної кількості балів призводитиме до тимчасової зупинки дії посвідчення водія.

Delo.ua провело детальний аналіз чинного законодавства та зібрала найактуальніші дані про штрафи ПДР, які сьогодні реально загрожують українським водіям за найпоширеніші види порушень.