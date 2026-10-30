Понад 2 млн проваджень за штрафи ПДР: скільки боргів накопичили українські водії

У 2026 році щодо 50 найбільших боржників за несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху відкрили 6 235 виконавчих проваджень. Майже 77% із них станом на жовтень досі залишаються активними.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Опендатабот.

Майже третина всіх проваджень у цьому топі припадає лише на п'ятьох людей — загалом 2 034 справи.

Абсолютний рекордсмен 2026 року має 825 виконавчих проваджень, 98% із яких досі залишаються активними. Другий у рейтингу боржник має 383 провадження, з яких активними є 95%.

Ще по 280 проваджень відкрили щодо третього та четвертого боржників. У першого з них активними залишаються 96% справ, у другого — усі 100%.

Загалом у 58% найбільших боржників активними залишаються всі провадження, відкриті щодо них у 2026 році.

Водночас четверо людей уже сплатили за свої порушення та не мають жодного активного провадження серед відкритих цьогоріч. Ще в одного боржника з 225 проваджень активними залишаються лише чотири.

Хто найчастіше накопичує штрафи

Середній вік найбільших боржників за штрафами ПДР становить 41 рік. Наймолодшому учаснику рейтингу 22 роки, найстаршому — 63.

Найбільше порушників серед людей віком від 41 до 50 років — 17 водіїв. На них припадає 2 526 виконавчих проваджень.

Ще 16 людей віком від 31 до 40 років накопичили разом 1 794 провадження.

Загалом станом на жовтень 2026 року до Єдиного реєстру боржників додалося 395 780 проваджень через штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Рекордсмен накопичив майже 1,5 тисячі штрафів

Якщо враховувати активні провадження за всі роки, 50 найбільших порушників накопичили 21 443 штрафи — у середньому по 429 на одну людину.

Рекордсмен має 1 482 штрафи. Це той самий водій, щодо якого у 2026 році відкрили найбільше нових проваджень.

Наступні боржники у рейтингу накопичили 1 366, 1 057, 856 та 808 штрафів відповідно.

Загалом станом на жовтень у Єдиному реєстрі боржників налічується 2 029 240 проваджень, пов'язаних зі штрафами за порушення ПДР.

При цьому рейтинг 50 боржників за кількістю проваджень, відкритих у 2026 році, відрізняється від топ-50 за загальною кількістю накопичених штрафів за всі роки.

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