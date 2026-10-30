Рада розширила можливості отримання гуманітарної допомоги для "Укрзалізниці"

Верховна Рада розширила можливості використання гуманітарної допомоги для Укрзалізниці. Тепер компанія зможе отримувати міжнародну підтримку для пасажирських і вантажних перевезень, ремонту колій та захисту залізничної інфраструктури.

Як пише Dilo, про це повідомив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Володимир Шемаєв.

Відповідний законопроєкт №15102 парламент ухвалив 29 жовтня у другому читанні та в цілому.

На що зможуть спрямовувати допомогу

Закон передбачає, що акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування зможе отримувати гуманітарну допомогу для таких потреб:

пасажирські та вантажні перевезення;

ремонт і технічне обслуговування залізничних колій;

захист об'єктів критичної інфраструктури;

забезпечення безпеки та управління рухом поїздів.

Йдеться, зокрема, про можливість отримувати локомотиви, обладнання, запасні частини, технічні засоби та матеріали для відновлення інфраструктури.

"Законодавче визначення АТ "Укрзалізниця" отримувачем і набувачем такої допомоги створює правову основу для залучення відповідних ресурсів на потреби галузі", — зазначив Шемаєв.

За його словами, наступним етапом має стати впровадження механізмів передачі, обліку, розподілу та використання допомоги. Вони мають забезпечити її оперативне спрямування на критичні потреби залізниці.

Раніше повідомлялося, що у державному бюджеті України на 2027 рік передбачено спрямування близько 22,5 млрд грн на підтримку діяльності АТ "Укрзалізниця". Для порівняння, у 2026 році ця сума становила 28,5 млрд грн, а у 2025 році — 17 млрд грн.