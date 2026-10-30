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Рада розширила можливості отримання гуманітарної допомоги для "Укрзалізниці"

Укрзалізниця, перон, вагон
Для "Укрзалізниці" розширено можливості використання гуманітарної допомоги / Укрзалізниця

Верховна Рада розширила можливості використання гуманітарної допомоги для Укрзалізниці. Тепер компанія зможе отримувати міжнародну підтримку для пасажирських і вантажних перевезень, ремонту колій та захисту залізничної інфраструктури.

Як пише Dilo, про це повідомив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Володимир Шемаєв.

Відповідний законопроєкт №15102 парламент ухвалив 29 жовтня у другому читанні та в цілому. 

На що зможуть спрямовувати допомогу

Закон передбачає, що акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування зможе отримувати гуманітарну допомогу для таких потреб:

  • пасажирські та вантажні перевезення; 
  • ремонт і технічне обслуговування залізничних колій; 
  • захист об'єктів критичної інфраструктури; 
  • забезпечення безпеки та управління рухом поїздів.

Йдеться, зокрема, про можливість отримувати локомотиви, обладнання, запасні частини, технічні засоби та матеріали для відновлення інфраструктури.

"Законодавче визначення АТ "Укрзалізниця" отримувачем і набувачем такої допомоги створює правову основу для залучення відповідних ресурсів на потреби галузі", зазначив Шемаєв.

За його словами, наступним етапом має стати впровадження механізмів передачі, обліку, розподілу та використання допомоги. Вони мають забезпечити її оперативне спрямування на критичні потреби залізниці.

Раніше повідомлялося, що у державному бюджеті України на 2027 рік передбачено спрямування близько 22,5 млрд грн на підтримку діяльності АТ "Укрзалізниця". Для порівняння, у 2026 році ця сума становила 28,5 млрд грн, а у 2025 році — 17 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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