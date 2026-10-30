Молоко в Украине дорожает: почему растут закупочные цены

В Украине продолжают расти закупочные цены на молокосырье. Основные причины – сокращение производства, высокий спрос на молочный белок и постепенное уменьшение предложения продукции на внутреннем и мировом рынках.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба "Ассоциации производителей молока".

С 1 ноября ожидается дальнейшее повышение закупочных цен на молоко экстра- и высшего сорта. В то же время, украинские молочные фермы продолжают работать под давлением высоких затрат, последствий войны и нехватки средств на развитие производства.

Сколько стоит молоко в Украине

В начале октября средняя закупочная цена молока экстрасорта составила 16,60 грн за килограмм без НДС. Это на 1 грн больше, чем месяцем ранее. В зависимости от хозяйства, цены колебались от 15,90 до 17,20 грн за килограмм.

Молоко высшего качества в среднем стоило 16,20 грн за килограмм без НДС. В месяц цена выросла на 75 коп. Диапазон закупочных цен составил от 15,40 до 16,70 грн. за килограмм.

Средняя цена молока первого сорта достигла 15,65 грн. за килограмм без НДС, увеличившись на 95 коп. по сравнению с предыдущим месяцем. В хозяйствах за него платили от 15 до 16 грн. за килограмм.

Таким образом, средневзвешенная закупочная цена трех сортов составила 16,40 грн за килограмм без НДС. В месяц она выросла на 1 грн. В то же время, по сравнению с октябрем 2025 года молоко-сырье подешевело на 70 коп.

Почему закупочные цены на молоко растут

Одной из главных причин удорожания молока стало сокращение его предложения. Производители постепенно наращивают затраты, но не все имеют достаточно средств для инвестирования в оборудование, модернизацию и повышение эффективности ферм.

По оценкам участников рынка, с сентября хозяйства начали работать почти на уровне безубыточности. Это позволяет покрывать текущие расходы, платить зарплаты и платить налоги. Однако ресурсов для развития производства пока недостаточно.

Поэтому часть небольших ферм может не выдержать финансовой нагрузки и прекратить работу. Сокращение количества производителей будет дополнительно уменьшать предложение молока-сырья и поддерживать закупочные цены.

На создание также оказывает влияние война. Часть поголовья крупного рогатого скота перемещают в более безопасные регионы, некоторых животных приходится вынужденно забивать, а часть погибает в результате обстрелов. Это приводит к потере производственных мощностей и сокращению надоев.

Как мировой рынок влияет на цены в Украине

На украинский молочный рынок влияет не только внутренняя ситуация, но спрос на международном рынке. В частности, сохраняется высокий интерес к молочному белку, а темпы роста мирового предложения молока-сырья замедляются.

У США значительный внутренний спрос на молочные белки ограничивает возможности для экспорта. Дополнительные риски для производства создают погодные условия в Новой Зеландии и Северной Америке.

В то же время рост экспортных цен на отдельные молочные продукты улучшил финансовые результаты перерабатывающих предприятий. Речь идет, в частности, о молочной сыворотке, сливочном масле и сухом молоке. Это дает переработчикам больше возможностей для повышения закупочных цен на сырье.

Однако ситуация со сливочным маслом остается неоднозначной. Значительное предложение молочных жиров на мировом рынке сдерживает возобновление цен. В 2024 и первой половине 2025 дорогое масло побудило часть промышленных потребителей переходить на альтернативные жиры. Поэтому спрос на сливочное масло сократился. Сейчас он постепенно восстанавливается, но медленнее, чем ожидали участники рынка.

Чего ждать от цен на молоко с ноября

С 1 ноября закупочные цены на молоко экстра- и высшего сорта могут вырасти еще больше. Основным фактором остается недостаточное предложение сырья на фоне высокого спроса со стороны переработчиков.

Однако повышение закупочных цен не означает, что молочная отрасль в Украине переходит к активному развитию. Производители и дальше вынуждены считаться с высокой себестоимостью, перебоями с электроснабжением и необходимостью использовать альтернативные источники энергии.

Особенно ощутимы затраты на дизельные генераторы. По оценкам участников рынка, их использование прибавляет примерно 3,5–4 грн в стоимость производства одного килограмма молока.

Поэтому нынешний рост закупочных цен, прежде всего, помогает фермам покрывать расходы и продолжать работу, а не создает достаточные условия для инвестиций.

Дальнейшая ситуация в молочной отрасли будет зависеть от объемов производства, мирового спроса на молочную продукцию, стоимости энергоресурсов и способности хозяйств поддерживать уровень биологической безопасности.

Напомним, динамика европейского молочного рынка остается неоднородной: масло подорожало, сухое цельное молоко подешевело, а сухое обезжиренное держит высокую цену. Дефицит сырья в Европе увеличивает издержки переработчиков, а наращивание выпуска в США ужесточает конкуренцию.