Закупочные цены на молоко растут: как это повлияет на ценники в магазинах

На украинском молочном рынке продолжается восходящий ценовой тренд. Основными факторами роста остаются удорожание сухого обезжиренного молока (СЗМ), его ограниченное предложение, а также стабильно высокий спрос на готовую молочную продукцию.

Как пишет Dilo, об этом информирует Инфагро.

По данным экспертов, в первой половине октября закупочные цены на молоко от сельскохозяйственных предприятий колебались преимущественно в пределах 16,0–16,7 грн/кг (без НДС). Впрочем, после кратковременного скачка рынок уже начал постепенно охлаждаться.

Аналитики отмечают, что дальнейший рост закупочных цен будет ограничен. Среди сдерживающих факторов:

снижение рентабельности молокоперерабатывающих предприятий;

удорожание готовой молочной продукции на полках магазинов;

ограниченный экспортный потенциал украинских производителей.

Рост цен в рознице увеличивает инфляционное давление и сдерживает покупательную способность населения. Это сужает возможность переработчиков переводить собственные дополнительные затраты на конечного потребителя.

Ситуация в разных секторах отличается. Высокий спрос на сухое обезжиренное молоко удерживает цены на это сырье. В то же время рынок сливок остается слабым: их покупают плохо, а продажные цены даже не покрывают затраты на производство, что наносит ущерб переработчикам.

Поэтому дальнейшее подорожание сырого молока маловероятно. Сколько будет стоить сырье, дальше будет зависеть от того, готовы ли покупатели платить больше за готовые молочные продукты и смогут ли молокозаводы работать без убытков.

Напомним, в октябре в Украине цены на молоко-сырье выросли в среднем на 90 копеек по сравнению с сентябрем. Подорожанию способствовал высокий спрос на сырье со стороны перерабатывающих предприятий и активизация экспорта.