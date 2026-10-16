Себестоимость молока достигла 20 грн за литр: фермы в Винницкой области избавляются от поголовья

В Винницкой области две молочные фермы продали все поголовье из-за убыточности производства

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Инфагро".

Производство молока в Украине дорожает

Себестоимость производства сырого молока составляет около 20 грн за литр. В то же время перерабатывающие предприятия долго закупали его на 4–5 грн дешевле, что приводило к убыткам для производителей.

На финансовые результаты молочных хозяйств влияет подорожание энергоносителей, горючего, ветеринарных препаратов и оплаты труда.

Дополнительным фактором затрат стали перебои с электроснабжением, из-за которых фермы вынуждены использовать дизельные генераторы. При цене дизельного горючего около 100 грн за литр это увеличивает себестоимость производства каждого литра молока еще примерно на 3 грн.

Рост издержек и убыточность производства сказываются на численности скота в регионе. По данным Василия Гелеты, в течение первых восьми месяцев года поголовье крупного рогатого скота в Винницкой области сократилось еще на 7,5%.

В настоящее время в области насчитывается около 80 тыс. коров. Для сравнения, ранее их количество достигало 1,2 млн голов.

Еще одной проблемой для молочных хозяйств остается нехватка работников. По словам Гелета, действующих лимитов бронирования военнообязанных недостаточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу ферм.

Таким образом, молочные производители региона сталкиваются одновременно с ростом себестоимости, низкими закупочными ценами и кадровым дефицитом, что затрудняет дальнейшее ведение хозяйства.

Напомним, в сентябре 2026 года самая высокая цена на молоко-сырье в ЕС зафиксирована на Кипре — €0,65 за кг, на Мальте она составляла €0,64. Средняя цена в Евросоюзе достигла €0,43 за кг, в то время как в Украине молоко экстрасорта закупалось по €0,34 за кг.