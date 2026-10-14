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На Кипре фермерам платят за молоко почти в два раза больше, чем в Украине: какие цены в странах ЕС

молоко
В Лисянке заработал первый молокомат / Depositphotos

В сентябре 2026 года самые высокие цены на молоко-сырье в Европейском Союзе зафиксировали на Кипре — €0,65 за кг. На Мальте оно стоило €0,64 за кг, в то время как средняя цена в ЕС составляла €0,43 за кг.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

В Украине закупочная цена молока экстрасорта равнялась €0,34 за кг. Следовательно, на Кипре производителям платили почти вдвое больше, чем в Украине.

Как изменялись цены в ЕС

В сентябре средняя цена молока-сырья в Евросоюзе выросла на 0,84% по сравнению с августом - до €0,43 за кг. В то же время, за год она снизилась на 19,24%.

По отношению к августу 2026 года стоимость молока-сырья в 12 странах ЕС выросла, в семи — не изменилась, еще в семи — снизилась. Наибольшее удорожание зафиксировали в Бельгии — на 11,7%, до €0,44 за кг. В Литве цена выросла на 5,12%, до €0,38 за кг, а в Австрии – на 3,96%, до €0,47 за кг.

Самые низкие цены среди стран ЕС зафиксировали в Венгрии около €0,35 за кг. В Словакии молоко стоило €0,37 за кг, а в Румынии - €0,37 за кг.

На Кипре цена молока-сырья за год выросла на 1,55%. Это была единственная страна ЕС, где в сентябре было зафиксировано годовое подорожание.

Что влияет на цены

На рынок повлияли засуха и жара, ухудшившие состояние пастбищ и урожайность кормовых культур.

"Цены на молоко в ЕС укрепляются на фоне замедления объемов производства молока-сырья на фоне последствий экстремальных погодных условий, ухудшения обеспеченности кормами и сокращения маржинальности молочного бизнеса", - отметил аналитик АВМ Георгий Кухиашвили.

По оценкам IFCN, корма за последний месяц подорожали на 9,2% — до $28,3 за 100 кг, а фьючерсные котировки составляют $35 за 100 кг. Также растет стоимость энергоносителей и удобрений.

В то же время, Rabobank прогнозирует, что в четвертом квартале 2026 года производство молока-сырья в ЕС может сократиться на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметили в АВМ, рост себестоимости и меньшие надои в Европе создают условия для увеличения поставок на европейский рынок сливочного масла и обезжиренного сухого молока из Украины, где сохраняется более низкая цена на сырье.

Ранее сообщалось, что в августе 2026 года средняя цена сырого молока в ЕС несколько выросла после того, как продолжительные волны жары, засушливая погода и ухудшение условий заготовки кормов негативно отразились на объемах производства.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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