На Кіпрі фермерам платять за молоко майже вдвічі більше, ніж в Україні: які ціни в країнах ЄС

У вересні 2026 року найвищі ціни на молоко-сировину в Європейському Союзі зафіксували на Кіпрі — €0,65 за кг. На Мальті воно коштувало €0,64 за кг, тоді як середня ціна в ЄС становила €0,43 за кг.

Як пише Dilo, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

В Україні закупівельна ціна молока екстраґатунку дорівнювала €0,34 за кг. Отже, на Кіпрі виробникам платили майже вдвічі більше, ніж в Україні.

Як змінювалися ціни в ЄС

У вересні середня ціна молока-сировини в Євросоюзі зросла на 0,84% порівняно із серпнем — до €0,43 за кг. Водночас за рік вона знизилася на 19,24%.

Відносно серпня 2026 року вартість молока-сировини у 12 країнах ЄС зросла, у семи — не змінилася, ще в семи — знизилася. Найбільше подорожчання зафіксували в Бельгії — на 11,7%, до €0,44 за кг. У Литві ціна зросла на 5,12%, до €0,38 за кг, а в Австрії — на 3,96%, до €0,47 за кг.

Найнижчі ціни серед країн ЄС зафіксували в Угорщині — близько €0,35 за кг. У Словаччині молоко коштувало €0,37 за кг, а в Румунії — €0,37 за кг.

На Кіпрі ціна молока-сировини за рік зросла на 1,55%. Це була єдина країна ЄС, де у вересні зафіксували річне подорожчання.

Що впливає на ціни

На ринок вплинули посуха та спека, які погіршили стан пасовищ і врожайність кормових культур.

"Ціни на молоко в ЄС укріплюються на тлі сповільнення обсягів виробництва молока-сировини на тлі наслідків екстремальних погодних умов, погіршення забезпеченості кормами та скорочення маржинальності молочного бізнесу", — зазначив аналітик АВМ Георгій Кухіашвілі.

За оцінками IFCN, корми за останній місяць подорожчали на 9,2% — до $28,3 за 100 кг, а ф'ючерсні котирування сягають $35 за 100 кг. Також зростає вартість енергоносіїв і добрив.

Водночас Rabobank прогнозує, що в четвертому кварталі 2026 року виробництво молока-сировини в ЄС може скоротитися на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як зауважили в АВМ, зростання собівартості та менші надої в Європі створюють умови для збільшення поставок на європейський ринок вершкового масла та сухого знежиреного молока з України, де зберігається нижча ціна на сировину.

Раніше повідомлялося, що у серпні 2026 року середня ціна сирого молока в ЄС дещо зросла після того, як тривалі хвилі спеки, посушлива погода та погіршення умов для заготівлі кормів негативно позначилися на обсягах виробництва.