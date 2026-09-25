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Новости
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Закупочные цены на молоко могут вырасти до 16,5 грн/кг в октябре

молоко
Закупочные цены на молоко могут возрасти / Depositphotos

Закупочные цены на молокосырье в Украине продолжают расти на фоне экспортного спроса и сокращения предложения. В октябре они могут повыситься до 16–16,5 грн/кг без НДС, хотя подорожание будет сдерживать проблемы с логистикой и сбытом готовой продукции.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Ассоциации производителей молока.

По состоянию на 20 сентября средневзвешенная закупочная цена трех сортов молока составила 15,40 грн/кг без НДС. За месяц он вырос на 65 коп., однако остался на 10% ниже, чем в сентябре 2025 года.

Молоко экстрасорта в среднем стоило 15,60 грн/кг - на 60 коп. больше, чем месяц назад. Высший сорт подорожал до 15,40 грн/кг, а первый – до 14,70 грн/кг.

Экспорт поддерживает цены

Одной из причин удорожания стал спрос на украинскую молочную продукцию на внешних рынках. Сокращение производства молока в части стран ЕС поддерживает мировые цены на сливочное и сухое молоко, что улучшает условия для украинских переработчиков.

По прогнозу, в четвертом квартале производство молока в ЕС может сократиться почти на 2% в годовом исчислении. Это может поддержать спрос на молочное сырье и дальше.

Дополнительный спрос формируют небольшие украинские переработчики, работающие на внутреннем рынке. После ударов по распределительным центрам торговые сети активнее работают с местными производителями, что увеличивает их потребность в сырье.

В то же время дальнейший рост закупочных цен имеет ограничение. Российские удары по складам и распределительным центрам нарушают поставки и увеличивают затраты на логистику.

По оценкам участников рынка, торговые сети в отдельных случаях требуют от переработчиков компенсировать 50–100% продукции, утраченной из-за обстрелов. Кроме того, из-за повреждения инфраструктуры производителям приходится использовать более длинные маршруты доставки.

Поэтому рост закупочной цены еще не означает автоматического улучшения финансового состояния переработчиков: часть дополнительной выручки может поглотить логистические затраты и потери продукции.

Напомним, в начале сентября средняя цена молока экстрасорта уже выросла до 15,30 грн/кг, что было на 70 коп. больше, чем месяцем ранее.

Автор:
Татьяна Гойденко
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