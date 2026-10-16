Собівартість молока сягнула 20 грн за літр: ферми на Вінниччині позбуваються поголів’я

На Вінниччині дві молочні ферми продали все поголів’я через збитковість виробництва

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інфагро".

Виробництво молока в Україні дорожчає

Собівартість виробництва сирого молока нині становить близько 20 грн за літр. Водночас переробні підприємства тривалий час закуповували його на 4–5 грн дешевше, що призводило до збитків для виробників.

На фінансові результати молочних господарств впливає подорожчання енергоносіїв, пального, ветеринарних препаратів і оплати праці.

Додатковим чинником витрат стали перебої з електропостачанням, через які ферми змушені використовувати дизельні генератори. За ціни дизельного пального близько 100 грн за літр це збільшує собівартість виробництва кожного літра молока ще приблизно на 3 грн.

Зростання витрат і збитковість виробництва позначаються на чисельності худоби в регіоні. За даними Василя Гелети, протягом перших восьми місяців року поголів’я великої рогатої худоби на Вінниччині скоротилося ще на 7,5%.

Нині в області налічується близько 80 тис. корів. Для порівняння, раніше їхня кількість сягала 1,2 млн голів.

Ще однією проблемою для молочних господарств залишається нестача працівників. За словами Гелети, чинних лімітів бронювання військовозобов’язаних недостатньо, щоб забезпечити безперебійну роботу ферм.

Таким чином, молочні виробники регіону стикаються одночасно зі зростанням собівартості, низькими закупівельними цінами та кадровим дефіцитом, що ускладнює подальше ведення господарства.

Нагадаємо, у вересні 2026 року найвищу ціну на молоко-сировину в ЄС зафіксували на Кіпрі — €0,65 за кг, на Мальті вона становила €0,64. Середня ціна в Євросоюзі сягнула €0,43 за кг, тоді як в Україні молоко екстраґатунку закуповували по €0,34 за кг.