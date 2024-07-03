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Франция отправила Чернигову и Харькову более 40 генераторов
Франция отправила 41 электрогенератор в Харьков и Чернигов, энергетическая инфраструктура которых получила значительные повреждения из-за российских ударов.
Об этом сообщило французское Министерство иностранных дел в соцсети Х (Twitter).
В ведомстве подчеркнули, что этим шагом Франция демонстрирует поддержку украинскому народу.
"Отправили 41 электрогенератор в Харьков и Чернигов, энергетическая инфраструктура которых сильно пострадала от российских ударов", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Ситуация в Харькове – самая сложная
Напомним, 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. В городе тогда два дня полностью отсутствовал свет.
Оккупанты разрушили Харьковскую ТЭЦ-5, которая снабжала город теплом и электроэнергией, а на ее восстановление нужны годы. Кроме ТЭЦ в городе разрушены и все трансформаторные подстанции. Некоторые блоки удастся запустить раньше, но на полный ремонт нужно больше двух лет.
В рамках подготовки к следующему отопительному сезону правительство планирует сосредоточиться на быстром строительстве малых объектов генерации в Харькове.
В ближайшее время Харьков получит от международных партнеров газотурбинные электростанции, которые помогут преодолеть дефицит электроэнергии. Также правительство выделило Харькову и области дополнительные 2,5 млрд грн на восстановление энергосистемы региона.