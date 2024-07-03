- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
Франція відправила Чернігову та Харкову понад 40 генераторів
Франція відправила 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, енергетична інфраструктура котрих зазнала значних пошкоджень через російські удари.
Про це повідомило французьке Міністерство закордонних справ в соцмережі Х (Twitter).
У відомстві підкреслили, що цим кроком Франція демонструє підтримку українському народу.
"Відправили 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, енергетична інфраструктура яких сильно постраждала від російських ударів", – йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Ситуація у Харкові - найскладніша
Нагадаємо, 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. У місті тоді два дні повністю було відсутнє світло.
Окупанти зруйнували Харківську ТЕЦ-5, яка забезпечувала місто теплом та електроенергією, а на її відновлення потрібні роки. Окрім ТЕЦ, у місті зруйновані і усі трансформаторні підстанції. Деякі блоки вдасться запустити раніше, але на повний ремонт потрібно понад два роки.
У рамках підготовки до наступного опалювального сезону, уряд планує зосередитися на швидкому будівництві малих об'єктів генерації у Харкові.
Найближчим часом Харків отримає від міжнародних партнерів газотурбінні електростанції, які допоможуть подолати дефіцит електроенергії. Також уряд виділив Харкову та області додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми регіону.