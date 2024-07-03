Франція відправила Чернігову та Харкову понад 40 генераторів

Франція відправила 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, енергетична інфраструктура котрих зазнала значних пошкоджень через російські удари.

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Про це повідомило французьке Міністерство закордонних справ в соцмережі Х (Twitter).

У відомстві підкреслили, що цим кроком Франція демонструє підтримку українському народу.

"Відправили 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, енергетична інфраструктура яких сильно постраждала від російських ударів", – йдеться у повідомленні.

#Ukraine | La France soutient le peuple ukrainien.

➡️Envoi de 41 générateurs électriques à Kharkiv et Tchernihiv dont les infrastructures énergétiques ont été durement endommagées par les frappes russes.#StandWithUkraine pic.twitter.com/Mb3wUc6N3x — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) July 3, 2024

Ситуація у Харкові - найскладніша

Нагадаємо, 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. У місті тоді два дні повністю було відсутнє світло.

Окупанти зруйнували Харківську ТЕЦ-5, яка забезпечувала місто теплом та електроенергією, а на її відновлення потрібні роки. Окрім ТЕЦ, у місті зруйновані і усі трансформаторні підстанції. Деякі блоки вдасться запустити раніше, але на повний ремонт потрібно понад два роки.

У рамках підготовки до наступного опалювального сезону, уряд планує зосередитися на швидкому будівництві малих об'єктів генерації у Харкові.

Найближчим часом Харків отримає від міжнародних партнерів газотурбінні електростанції, які допоможуть подолати дефіцит електроенергії. Також уряд виділив Харкову та області додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми регіону.