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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Франція відправила Чернігову та Харкову понад 40 генераторів

Франція відправила Чернігову та Харкову понад 40 генераторів
Фото: Міністерство закордонних справ Франції

Франція відправила 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, енергетична інфраструктура котрих зазнала значних пошкоджень через російські удари.

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Про це повідомило французьке Міністерство закордонних справ в соцмережі Х (Twitter).

У відомстві підкреслили, що цим кроком Франція демонструє підтримку українському народу.

"Відправили 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, енергетична інфраструктура яких сильно постраждала від російських ударів", – йдеться у повідомленні.

Ситуація у Харкові - найскладніша

Нагадаємо, 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. У місті тоді два дні повністю було відсутнє світло. 

Окупанти зруйнували Харківську ТЕЦ-5, яка забезпечувала місто теплом та електроенергією, а на її відновлення потрібні роки. Окрім ТЕЦ, у місті зруйновані і усі трансформаторні підстанції. Деякі блоки вдасться запустити раніше, але на повний ремонт потрібно понад два роки. 

У рамках підготовки до наступного опалювального сезону, уряд планує  зосередитися на швидкому будівництві малих об'єктів генерації у Харкові.

Найближчим часом Харків отримає від міжнародних партнерів газотурбінні електростанції, які допоможуть подолати дефіцит електроенергії. Також уряд виділив Харкову та області додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми регіону.

Автор:
Ольга Колесніченко