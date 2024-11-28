На Київщині встановлено понад 5 тисяч сонячних електростанцій: яка їхня потужність

Київщина входить до трійки лідерів серед регіонів України за кількістю встановлених гібридних сонячних електростанцій. Наразі в області облаштовано 5099 таких станцій, а загальна приєднана потужність цього обладнання складає понад 125 МВт. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook.

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Кравченко зазначає, що попри російські атаки на енергетичні об'єкти триває робота над децентралізацією енергонерації, щоб максимально підтримати мешканців області та бізнес. Зокрема, кількість об'єктів із сонячними панелями буде збільшено.

На сьогодні загальна приєднана потужність установок по всій країні сягає 1,5 гВт.

Енергетика – пункт "Плану внутрішньої стійкості"

Кравченко наголошує, що енергетика – один із пунктів "Плану внутрішньої стійкості України". Президент України Володимир Зеленський вже підписав закони, які скасовують ввізне мито і ПДВ на все енергетичне обладнання.

Також вже діє механізм фінансової підтримки українців, які встановлюють вдома генерувальні установки з альтернативних джерел енергії.

Одне домогосподарство може отримати компенсацію 244 тис. грн за обладнання потужністю до 10 кВт. Сума максимального кредиту - 480 тис. грн на 5 років.

Delo.ua повідомляло, що Кабінет міністрів розширив коло потенційних отримувачів пільгового кредитування на придбання та встановлення гібридних систем електропостачання у приватних домогосподарствах.