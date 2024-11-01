В Україні спростили умови кредитування для встановлення сонячних та вітрових електростанцій

Кабінет Міністрів України розширив коло потенційних отримувачів пільгового кредитування на придбання та встановлення гібридних систем електропостачання у приватних домогосподарствах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що відповідні зміни передбачені постановою, ухваленою на сьогоднішньому засіданні уряду.

Як наголошують в Міненерго, після початку реалізації програми щодо пільгового кредитування відомство отримало багато звернень від українців щодо спрощення умов та розширення кола можливих отримувачів пільгового кредитування.

Зокрема, ухваленими змінами передбачається збільшення загальної площі об’єкта нерухомості з 250 до 300 кв. метрів. Також у 2 рази збільшується термін подання фізособою (одержувачем кредиту) до банку копій документів, що підтверджують придбання та введення в експлуатацію гібридної системи електропостачання – з 90 до 180 календарних днів.

Крім того, уточнюється механізм встановлення гібридної системи електропостачання: відтепер можна встановлювати та здійснювати монтаж придбаного обладнання самостійно або із залученням спеціалізованих організацій.

Нагадаємо, нещодавно уряд подвоїв компенсації за програмою Фонду Енергоефективності “ГрінДІМ”. Відтепер об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) можуть отримати не 1, а 2 млн грн на встановлення більш потужних сонячних станцій.

Зауважимо, що за умовами програми "Доступні кредити 5-7-9%" для ОСББ та ЖБК сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою "ГрінДІМ". ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.

Для того, щоб скористатись державною програмою пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9" керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

Детальніше про державні програми фінансування для компенсації витрат на альтернативні джерела енергії читайте в матеріалі Delo.ua.