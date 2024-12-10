В Киеве первая многоэтажка получила награду "Энергостойкий дом" (ФОТО)

Многоэтажка в Днепровском районе столицы первой получила награду "Энергостойкий дом Киева".

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, жильцы дома установили солнечную электростанцию, инверторы. Теперь в доме, при выключении электричества, работают насосы холодного и горячего водоснабжения, циркуляционные насосы на отопление, лифт, освещение в коридорах, интернет.

Как отметил Кличко, все больше домов, независимо от формы управления, пользуются городскими программами для повышения энергостойкости.

Уже в Киеве реализовали более 2,5 тысяч проектов: энергоэффективные работы, приобретение резервных источников питания, капремонты в домах.

Как сообщил Кличко, солнечные электростанции уже установили более 10 многоэтажек и их количество стабильно растет.

"А более 300 домов проделали необходимые работы и не зависят от отключений электроэнергии. Жители установили мини-электростанции, генераторы, накопительные устройства. При отключениях света, в домах есть отопление, водоснабжение, работают лифты", — подчеркнул мэр столицы.

Напомним, многоквартирный жилой дом в Киеве на улице Митрополита Шептицкого сможет продавать электроэнергию, получаемую благодаря солнечной генерации. 16-этажка оснащена солнечной станцией на крыше, трёхфазными инверторами, мощной аккумуляторной батареей и другим сопутствующим оборудованием.

Не отстает от столицы и Одесса. Там Одесское ОСМД "Задиак" завершило установку солнечной электростанции мощностью 25 кВт для обеспечения общедомовых потребностей: работы лифтов, освещения, насосов водо- и теплоснабжения, систем видеонаблюдения и домофонов. При этом стоимость работ для одной квартиры составила около 3 тыс. грн.